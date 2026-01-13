Безсмертний: Фраза Трампа про Зеленського та карти – важлива для України заява

Київ відіграє важливу роль у планах Вашингтона на Латинську Америку, вважає дипломат

Слова президента США Дональда Трампа про те, що голова України Володимир Зеленський "не має карт" не слід трактувати тільки в негативному ключі. Адже голова Білого дому вважає, що усе, що має Україна — це Трамп, тобто фактично ця карта в руках Зеленського.

Таку думку висловив український дипломат і політик Роман Безсмертний в етері Radio NV. За його словами, наразі США демонструють те, що перевага на їх боці і Росія це бачить.

Що треба знати:

Під час спецоперації в Венесуелі у Трампа казали, що єдиний крок Кремля в цьому випадку — висловити занепокоєння

Україна — головний фокус уваги Росії, що допомагає США

Вашингтон розуміє усю необхідність співпраці з Києвом

Безсмертний наголошує, що чимало людей трактували слова Трампа про карти не досить коректно. Адже він чітко сказав, що Зеленський має одну перевагу — Трампа. А це цілком можна вважати досить сильною картою в руках українського лідера.

Ба більше, якщо згадати перший брифінг після захоплення лідера Венесуели Ніколаса Мадуро. Держсекретарю США Марко Рубіо поставили питання: "А що ж Росія?" І він, посміхаючись відповів: "Ми очікуємо від Росії тільки заяву про її стурбованість". А друге речення було таке: "Росія дуже серйозно загрузла в Україні".

"Це означає, що в Вашингтоні розуміють партнерську необхідність взаємодіяти і працювати спільно з Україною", — наголошує дипломат.

Він додає, що не кожен президент США міг дозволити собі такі заяви, які робить Трамп. Особливо в контексті Зеленського, але трактувати їх тільки з негативного боку неправильно. Адже голова Білого дому знає, що для досягнення його цілі в отриманні контролю над Латинською Америкою Україна відіграє важливу роль.

"Це заслуга і Збройних сил України, які утримують на собі всю російську армаду. І це дає можливість Трампу діяти вільготно, в тому числі і Венесуелі, і якщо на то буде бажання і в Іран", — резюмує Безсмертний.

