Обматюкав політика - можеш отримати термін до довічного. Деталі нового законопроєкту в Україні

У Раді хочуть позбавляти волі за погрози чиновникам

У Верховній Раді зареєстровано законопроєкт, який пропонує встановити кримінальну відповідальність за публічні погрози чиновникам, зокрема й в інтернеті. Він має усунути законодавчі прогалини в 346-й статті Кримінального кодексу України, яка зараз передбачає лише покарання за погрози та насильство у зв'язку з державною чи громадською діяльністю.

Що треба знати:

Законопроєкт пропонує встановити кримінальну відповідальність за публічні заклики до насильства щодо державних чи громадських діячів

Покарання за ці дії пропонується встановити солідні — в окремих випадках аж до довічного

За оцінками експертів, в Україні зараз може перебувати від 4 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї

Про це йдеться на сайті sud.ua. У пояснювальній записці до законопроєкту №14372 зазначається, що зараз фіксується значна кількість випадків поширення закликів до насильства стосовно посадовців у соціальних мережах та через інші засоби зв’язку в інтернеті.

Законопроєкт пропонує встановити відповідальність за такі дії у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років. Якщо ж ці правопорушення будуть вчинені в умовах воєнного стану, або повторно, або групою осіб, або із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових речовин, або з мотивів політичної ненависті чи ворожнечі, або із використанням інформаційних технологій з метою масового поширення погроз, їх можуть покарати позбавленням волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Змінами до статті 346 КК України передбачено відповідальність за:

Автори законопроєкту зазначають, що за оцінками експертів, в Україні зараз може перебувати від 4 до 5 мільйонів одиниць вогнепальної зброї, значна частина якої перебуває поза офіційним обліком. За таких обставин будь-який словесний заклик до насильства може легко перерости у реальні дії, пишуть вони.

У пояснювальній записці наголошується, що ціль законопроєкту — посилення кримінально-правового захисту державних та громадських діячів і їхніх родин від посягань на їхнє життя, здоров’я або гідність. При розробці документа враховано обов’язкові для України міжнародні стандарти.

