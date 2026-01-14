Обматерил политика – можешь получить срок до пожизненного. Детали нового законопроекта в Украине
В Раде хотят лишать свободы за угрозы чиновникам
В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, предлагающий установить уголовную ответственность за публичные угрозы чиновникам, в том числе и в интернете. Он должен устранить законодательные пробелы в 346 статье Уголовного кодекса Украины, которая сейчас предусматривает только наказание за угрозы и насилие в связи с государственной или общественной деятельностью.
Что нужно знать:
- Законопроект предлагает установить уголовную ответственность за публичные призывы к насилию в отношении государственных или общественных деятелей
- Наказание за эти действия предлагается установить солидные — в отдельных случаях вплоть до пожизненного
- По оценкам экспертов, в Украине сейчас может находиться от 4 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия
Об этом говорится на сайте sud.ua. В пояснительной записке к законопроекту №14372 отмечается, что сейчас фиксируется значительное количество случаев распространения призывов к насилию в отношении чиновников в социальных сетях и других средств связи в интернете.
Законопроект предлагает установить ответственность за такие действия в виде лишения свободы на срок до десяти лет. Если же эти правонарушения будут совершены в условиях военного положения, либо повторно, либо группой лиц, либо с применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ, или по мотивам политической ненависти либо вражды, или с использованием информационных технологий в целях массового распространения угроз, их могут наказать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет.
Изменениями к статье 346 УК Украины предусмотрена ответственность за:
Авторы законопроекта отмечают, что по оценкам экспертов, в Украине сейчас может находиться от 4 до 5 миллионов единиц огнестрельного оружия, значительная часть которого находится вне официального учета. В таких обстоятельствах любой словесный призыв к насилию может легко перерасти в реальные действия, пишут они.
В пояснительной записке отмечается, что цель законопроекта — усиление уголовно-правовой защиты государственных и общественных деятелей и их семей от посягательств на их жизнь, здоровье или достоинство. При разработке документа учтены обязательные для Украины международные стандарты.
Реакция украинцев
Стоит заметить, что в сети в основном негативно восприняли такую инициативу депутатов. Среди прочего, в комментариях пишут:
- "Расходимся, в чатах больше делать нечего"
- "При Януковиче такого не было"
- "Когда чиновников будуть наказывать на реальные сроки?"
- "Вот вам и неприкосновенность"
- "А чем они отличаются от простого народа?"
- "Свобода слова покинула чат".
