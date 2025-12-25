Є дві обовʼязкові умови: порушникам військового обліку можуть заблокувати рахунки

Є обов'язкові умови, за яких можливе замороження рахунків

Порушнику військового обліку можуть заблокувати банківські рахунки. Однак це не відбувається автоматично.

Адвокат Юрій Айвазян пояснив громадянину України на порталі "Юристи.UA", який документ мають надати в територіальному центрі комплектування, аби порушник військового обліку отримав сповіщення про блокування рахунків.

Виконавча служба може заблокувати рахунки тільки на підставі постанови керівника ТЦК про притягнення громадянина до адмінвідповідальності та несплати після того штрафу упродовж 15 днів Юрій Айвазян

Без постанови територіального центру комплектування рахунки заблокувати неможливо. Ще одна умова — присутність порушника у ТЦК.

Таким чином, без особистого візиту військовозобов’язаного, який порушив правила військового обліку, блокування його рахунків неможливе.

