"Цікавий кейс для психологів". Як українці відреагували на пресконференцію Трампа та Зеленського

Позицію США щодо гарантій безпеки називають нелогічною

Пресконференція президента України Володимира Зеленського та лідера США Дональда Трампа викликала чимало реакцій з боку українського суспільства. Без уваги не залишись слова американського президента про те, що голова Росії Володимир Путін нібито хоче бачити Україну успішною державою.

"Телеграф" зібрав найголовніші реакції журналістів, політологів та інших діячів. Зауважимо, що зустріч лідерів проходила 28 грудня, основне питання, яке обговорювали, мирний план та закінчення війни в Україні.

Що треба знати:

Трамп наголосив, що Європа має стати основним гарантом безпеки України, а не США

Мирний план погоджено більше ніж на 90%

Пресконференція Трампа та Зеленського тривала 2,5 години

Реакція українців на зустріч лідерів

Український журналіст Віталій Портников, підводячи підсумки зустрічі президента США та України, наголосив, що не розуміє деяких позицій Білого дому. Адже вони виглядають нелогічними.

За його словами, не Європа має бути основним гарантом безпеки, а США, адже Росія — країна з одним з найбільших ядерних арсеналів і виступати на противагу їй має така сама країна, тобто Штати.

Український політолог Олексій Голобуцький досить коротко та влучно підвів підсумки цієї зустрічі: "Мій висновок щодо пресухи Трампа і Зеленського: Донбас прийдеться віддати…"

Олексій Голобуцький про зустріч Трампа та Зеленського

Політичний оглядач Медіа "Ґрунт", юрист Олександр Нотевський після пресконференції Зеленського та Трампа зазначив, що найближчим часом не буде миру в Україні, а також виборів чи референдуму.

"Ключ до припинення вогню — не наші домовленості з американцями, а готовність Путіна закінчувати війну. Він сьогодні не почув нічого, що мало б стимулювати цю готовність", — вважає Нотевський.

Також є й позитивні результати, адже тиску з боку США під час пресконференції не було.

Олександр Нотевський про зустріч Трампа та Зеленського

Громадська діячка, голова комунікацій медіа "Ґрунт" Меланія Подоляк за результатами зустрічі опублікувала короткий вислів: "Чесно кажучи нічого не понятно, крім того, що всі поїли".

Меланія Подоляк про зустріч Трампа та Зеленського

Щодо їжі та промови Трампа, де він не одноразово наголошував на своїй силі, висловилась й відома журналістка Ганна Маляр: "Тут навіть коментувати нема чого. Це цікавий кейс для психологів. Десь же хтось його так сильно знецінив колись, що він кладе на плаху цій образі долю народів — і свого, і нашого".

Ганна Маляр про зустріч Трампа та Зеленського

Згодом вона опублікувала ще повідомлення, де йшлось про те, що на обіді з Трампом усіх присутніх пригощали його іменними тортом.

Ганна Маляр про зустріч Трампа та Зеленського

Засновник, голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак написав: "Післясмак після нової зустрічі Трампа і Зеленського. Цей "переговорний літак" навряд чи має шанс злетіти".

