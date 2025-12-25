Сніг буде скрізь, окрім одного регіону. Кому в Україні "пощастить" з погодою
Синоптики попередили про різке погіршення погоди
Приготуйте теплі речі та будьте обережні на дорогах – характер погоди в Україні різко змінюється. У п’ятницю, 26 грудня, країну накриють хуртовини та штормовий вітер.
Що потрібно знати:
- Арктичні холодні фронти принесуть сніг і ожеледицю майже по всій Україні
- Північно-західний вітер посилить небезпеку і принесе сильні пориви
- Нічні температури опустяться до -13 градусів
Як повідомляє Укргідрометцентр, арктичні атмосферні фронти з півночі принесуть в Україну довгоочікуваний зимовий пейзаж, але разом із ним і серйозні випробування для водіїв та пішоходів.
За прогнозами синоптиків, найближчим часом небо затягнеться хмарами. У нічні години сніг розпочнеться у північних, а також у більшості східних та центральних областей. Вдень опади охоплять усю територію України, за винятком Закарпатської області, деякої частини Львівщини та Івано-Франківського регіону. Через сніг, що випаде, на дорогах утворюватиметься ожеледь.
До вечора трохи снігу все ж таки дістанеться крайніх західних регіонів. Приблизно після 20:00 за київським часом негода протримається у Хмельницькій області, на Кіровоградщині, а також на північному сході України та Криму.
Ситуацію ускладнить сильний вітер. Повітряні потоки північно-західного напрямку рухатимуться зі швидкістю 7-12 м/с. Проте вночі у північних регіонах, а вдень практично по всій Україні (крім Закарпаття) очікуються пориви до 15-20 м/с. Поєднання снігопаду та штормового вітру призведе до хуртовин. Синоптики попереджають про перший рівень небезпеки.
Що стосується температурного фону, то щільна хмарність трохи стримає сильні холоди. Вночі стовпчики термометрів покажуть -4…-9 градусів, а у Карпатах та на Прикарпатті мороз опуститься до -13 градусів. Денні максимуми по всій країні коливатимуться в межах 0…-5 градусів.
