Готуйте пуховики у Новий рік: названо дати, коли вдарять найпотужніші морози

Дві хвилі похолодання накриють країну

Грудень, що втомив сірістю та вогкістю, готує передноворічний сюрприз. В останній тиждень року похмуру погоду змінять сонячні дні та підбадьорливий мороз.

Що потрібно знати:

Наприкінці грудня Україна попрощається з похмурою погодою

Морози посиляться двічі — перед Різдвом та напередодні Нового року

Антициклон забезпечить холодну, але сонячну погоду

Про це "Телеграфу" розповів український синоптик Ігор Кібальчич. Детальніше читайте у матеріалі: "На Україну насувається арктичне повітря. Синоптик назвав найморозніші дні напередодні Нового року"

Грудень, який тривалий час засмучував мешканців похмурою та сирою погодою, готує передноворічний сюрприз. За прогнозами синоптика, на заключному тижні 2025 року характер погоди різко зміниться: на зміну затяжної "похмурості" прийдуть підбадьорливі морози і довгоочікуване сонце.

Коли чекати на пік холодів?

Кібальчич виділяє два основні періоди, коли стовпчики термометрів опустяться до найнижчих за місяць значень:

25 та 26 грудня. Цими днями Україна опиниться під впливом арктичних повітряних мас. Температура повітря помітно впаде і нагадає про справжню класичну зиму. З 29 до 31 грудня. Друга хвиля похолодання припаде прямо напередодні Нового року. Передсвяткові дні будуть морозними, що створить ідеальні умови для збереження новорічного настрою.

вже 24 грудня арктична повітряна маса принесе в Україну похолодання. Воно розпочнеться з північних областей України, де температура знизиться на 6 – 8 °С. У нічний час мінімальні значення температури досягнуть -5…-12 °С, вдень ​​також переважатиме мінусова температура Ігор Кібальчич український синоптик

Прогностична карта нічної температури повітря в Європі на 26 грудня 2025 року

Прощання з "сірою" погодою

Головною особливістю кінця грудня 2025 стане встановлення потужного антициклону. Його вплив не тільки принесе морози, а й розвіє щільну пелену хмар, яка домінувала майже цілий місяць. Це означає, що на українців чекає серія ясних, сонячних днів.

Раніше повідомлялося, що середня температура цього місяця перевищить кліматичну норму на 1-2 градуси. Ми писали, що великих снігопадів у грудні синоптики не прогнозують.