Снег будет везде, кроме одного региона. Кому в Украине "повезет" с погодой
Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды
Приготовьте теплые вещи и будьте осторожны на дорогах — характер погоды в Украине резко меняется. В пятницу, 26 декабря, страну накроют метели и штормовой ветер.
Что нужно знать:
- Арктические холодные фронты принесут снег и гололед почти по всей Украине
- Северо-западный ветер усилит опасность и принесет сильные порывы
- Ночные температуры опустятся до -13 градусов
Как сообщает Укргидрометцентр, арктические атмосферные фронты с севера принесут в Украину долгожданный зимний пейзаж, но вместе с ним и серьезные испытания для водителей и пешеходов.
Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время небо затянет облаками. В ночные часы снег начнется в северных, а также в большинстве восточных и центральных областей. Днем осадки охватят всю территорию Украины, за исключением Закарпатской области, некоторой части Львовщины и Ивано-Франковского региона. Из-за выпадающего снега на дорогах будет образовываться гололедица.
К вечеру немного снега все же доберется до крайних западных регионов. Примерно после 20:00 по киевскому времени непогода продержится в Хмельницкой области, на Кировоградщине, а также на северо-востоке Украины и в Крыму.
Ситуацию осложнит сильный ветер. Воздушные потоки северо-западного направления будут двигаться со скоростью 7-12 м/с. Однако ночью в северных регионах, а днем практически по всей Украине (кроме Закарпатья) ожидаются порывы до 15-20 м/с. Сочетание снегопада и штормового ветра приведет к метелям. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.
Что касается температурного фона, то плотная облачность немного сдержит сильные холода. Ночью столбики термометров покажут -4…-9 градусов, а в Карпатах и на Прикарпатье мороз опустится до -13 градусов. Дневные максимумы по всей стране будут колебаться в пределах 0…-5 градусов.
