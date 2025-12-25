Снег будет везде, кроме одного региона. Кому в Украине "повезет" с погодой

Синоптики предупредили о резком ухудшении погоды

Приготовьте теплые вещи и будьте осторожны на дорогах — характер погоды в Украине резко меняется. В пятницу, 26 декабря, страну накроют метели и штормовой ветер.

Что нужно знать:

Арктические холодные фронты принесут снег и гололед почти по всей Украине

Северо-западный ветер усилит опасность и принесет сильные порывы

Ночные температуры опустятся до -13 градусов

Как сообщает Укргидрометцентр, арктические атмосферные фронты с севера принесут в Украину долгожданный зимний пейзаж, но вместе с ним и серьезные испытания для водителей и пешеходов.

Согласно прогнозам синоптиков, в ближайшее время небо затянет облаками. В ночные часы снег начнется в северных, а также в большинстве восточных и центральных областей. Днем ​​осадки охватят всю территорию Украины, за исключением Закарпатской области, некоторой части Львовщины и Ивано-Франковского региона. Из-за выпадающего снега на дорогах будет образовываться гололедица.

Снег по Украине на утро 26 декабря. Данные метеосайта Ventusky

К вечеру немного снега все же доберется до крайних западных регионов. Примерно после 20:00 по киевскому времени непогода продержится в Хмельницкой области, на Кировоградщине, а также на северо-востоке Украины и в Крыму.

Снег в Украине будет идти целый день. Данные метеосайта Ventusky

Ситуацию осложнит сильный ветер. Воздушные потоки северо-западного направления будут двигаться со скоростью 7-12 м/с. Однако ночью в северных регионах, а днем ​​практически по всей Украине (кроме Закарпатья) ожидаются порывы до 15-20 м/с. Сочетание снегопада и штормового ветра приведет к метелям. Синоптики предупреждают о первом уровне опасности.

В Украине 26 декабря - I уровень опасности, желтый

Что касается температурного фона, то плотная облачность немного сдержит сильные холода. Ночью столбики термометров покажут -4…-9 градусов, а в Карпатах и на Прикарпатье мороз опустится до -13 градусов. Дневные максимумы по всей стране будут колебаться в пределах 0…-5 градусов.

Данные Укргидрометцентра на 26 декабря

После Рождества в Украине еще удержится достаточно холодная погода. Ранее мы писали, когда ослабнут морозы и потеплеет.