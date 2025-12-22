Україну до Нового року ще засипле снігом. Синоптики назвали дати (карта)

Місцями випаде до 8 сантиметрів снігу

На свята Україну може огорнути снігова казка. Також синоптики прогнозують похолодання.

Як свідчать дані метеосайту ventusky.com, на Святвечір, 24 грудня, місцями сніжитиме в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Випадіння снігу там можливе протягом кількох днів.

Карта опадів 24 грудня

Вже з суботи, 27 грудня, снігова погода накриє більшу частину України. Він йтиме практично по всій країні, окрім кількох західних областей.

Карта опадів 27 грудня

Наступними днями сніг посилиться та накриє всю країну, сніжитиме й у новорічну ніч. Прогнозована товщина снігового покриву — від 2 до 8 см. В Карпатах насипле до 35 см снігу.

Карта опадів 31 грудня

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Зазначимо, прогнози ventusky.com не завжди точні, але вони дають змогу зрозуміти синоптичні тенденції. Український гідрометцентр на 24 грудня прогнозує сніг в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях та сніг з дощем на Одещині. 26 грудня сніжна погода переміститься східніше.

Прогноз погоди на 24 грудня

Прогноз погоди на 26 грудня

Нагадаємо, український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що з 24 грудня, температура повітря в усіх областях знизиться до невеликих, а місцями й помірних морозів. Він назвав найморозніші дні до кінця року.