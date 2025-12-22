Рус

Україну до Нового року ще засипле снігом. Синоптики назвали дати (карта)

Олена Руденко
Ялинка у снігу та сніговичок Новина оновлена 22 грудня 2025, 09:52
Ялинка у снігу та сніговичок. Фото Колаж "Телеграф"

Місцями випаде до 8 сантиметрів снігу

На свята Україну може огорнути снігова казка. Також синоптики прогнозують похолодання.

Як свідчать дані метеосайту ventusky.com, на Святвечір, 24 грудня, місцями сніжитиме в Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Випадіння снігу там можливе протягом кількох днів.

Карта опадів 24 грудня
Карта опадів 24 грудня

Вже з суботи, 27 грудня, снігова погода накриє більшу частину України. Він йтиме практично по всій країні, окрім кількох західних областей.

Карта опадів 27 грудня
Карта опадів 27 грудня

Наступними днями сніг посилиться та накриє всю країну, сніжитиме й у новорічну ніч. Прогнозована товщина снігового покриву — від 2 до 8 см. В Карпатах насипле до 35 см снігу.

Карта опадів 31 грудня
Карта опадів 31 грудня

Що кажуть в Укргідрометцентрі

Зазначимо, прогнози ventusky.com не завжди точні, але вони дають змогу зрозуміти синоптичні тенденції. Український гідрометцентр на 24 грудня прогнозує сніг в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській та Хмельницькій областях та сніг з дощем на Одещині. 26 грудня сніжна погода переміститься східніше.

Прогноз погоди на 24 грудня
Прогноз погоди на 24 грудня
Прогноз погоди на 26 грудня
Прогноз погоди на 26 грудня

Нагадаємо, український синоптик Ігор Кібальчич розповів "Телеграфу", що з 24 грудня, температура повітря в усіх областях знизиться до невеликих, а місцями й помірних морозів. Він назвав найморозніші дні до кінця року.

