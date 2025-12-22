Украину до Нового года еще засыплет снегом. Синоптики назвали даты (карта)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Местами выпадет до 8 сантиметров снега
В праздники Украину может окутать снежная сказка. Также синоптики прогнозируют похолодание.
Как свидетельствуют данные метеосайта ventusky.com, на Святвечер, 24 декабря, местами будет снег в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Выпадение снега там возможно в течение нескольких дней.
Уже с субботы, 27 декабря, снеговая погода накроет большую часть Украины. Он будет идти практически по всей стране, кроме нескольких западных областей.
В последующие дни снег усилится и накроет всю страну, будет снежить и в новогоднюю ночь. Прогнозируемая толщина снежного покрова – от 2 до 8 см. В Карпатах насыплет до 35 см снега.
Что говорят в Укргидрометцентре
Отметим, что прогнозы ventusky.com не всегда точны, но они позволяют понять синоптические тенденции. Украинский гидрометцентр на 24 декабря прогнозирует снег в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также снег с дождем в Одесской области. 26 декабря снежная погода переместится восточнее.
Напомним, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Он назвал самые морозные дни до конца года.