Украину до Нового года еще засыплет снегом. Синоптики назвали даты (карта)

Елена Руденко
Новость обновлена 22 декабря 2025, 09:42
Фото Коллаж "Телеграф"

Местами выпадет до 8 сантиметров снега

В праздники Украину может окутать снежная сказка. Также синоптики прогнозируют похолодание.

Как свидетельствуют данные метеосайта ventusky.com, на Святвечер, 24 декабря, местами будет снег в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Выпадение снега там возможно в течение нескольких дней.

Карта осадков 24 декабря
Карта осадков 24 декабря

Уже с субботы, 27 декабря, снеговая погода накроет большую часть Украины. Он будет идти практически по всей стране, кроме нескольких западных областей.

Карта осадков 27 декабря
Карта осадков 27 декабря

В последующие дни снег усилится и накроет всю страну, будет снежить и в новогоднюю ночь. Прогнозируемая толщина снежного покрова – от 2 до 8 см. В Карпатах насыплет до 35 см снега.

Карта осадков 31 декабря
Карта осадков 31 декабря

Что говорят в Укргидрометцентре

Отметим, что прогнозы ventusky.com не всегда точны, но они позволяют понять синоптические тенденции. Украинский гидрометцентр на 24 декабря прогнозирует снег в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также снег с дождем в Одесской области. 26 декабря снежная погода переместится восточнее.

Прогноз погоды на 24 декабря.
Прогноз погоды на 24 декабря.
Прогноз погоды на 26 декабря.
Прогноз погоды на 26 декабря.

Напомним, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Он назвал самые морозные дни до конца года.

