Украину до Нового года еще засыплет снегом. Синоптики назвали даты (карта)

Местами выпадет до 8 сантиметров снега

В праздники Украину может окутать снежная сказка. Также синоптики прогнозируют похолодание.

Как свидетельствуют данные метеосайта ventusky.com, на Святвечер, 24 декабря, местами будет снег в Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Выпадение снега там возможно в течение нескольких дней.

Карта осадков 24 декабря

Уже с субботы, 27 декабря, снеговая погода накроет большую часть Украины. Он будет идти практически по всей стране, кроме нескольких западных областей.

Карта осадков 27 декабря

В последующие дни снег усилится и накроет всю страну, будет снежить и в новогоднюю ночь. Прогнозируемая толщина снежного покрова – от 2 до 8 см. В Карпатах насыплет до 35 см снега.

Карта осадков 31 декабря

Что говорят в Укргидрометцентре

Отметим, что прогнозы ventusky.com не всегда точны, но они позволяют понять синоптические тенденции. Украинский гидрометцентр на 24 декабря прогнозирует снег в Ивано-Франковской, Черновицкой, Тернопольской и Хмельницкой областях, а также снег с дождем в Одесской области. 26 декабря снежная погода переместится восточнее.

Прогноз погоды на 24 декабря.

Прогноз погоды на 26 декабря.

Напомним, украинский синоптик Игорь Кибальчич рассказал "Телеграфу", что с 24 декабря температура воздуха во всех областях снизится до небольших, а местами и умеренных морозов. Он назвал самые морозные дни до конца года.