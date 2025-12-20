Сніг чи калюжі? Якою буде новорічна ніч 2026 у Києві

Схоже, можна готувати парасольки замість санчат

Новий рік без снігу вже перестав бути сюрпризом, але питання не зникає: чи пощастить столиці України зустріти 2026-й із білими вулицями, а не з калюжами під ногами? Січень видасться багатим на сніг, але не варто чекати справжню зимову казку з 31-го грудня на 1-ше січня.

Що варто знати

Сезон 2025–2026 відзначиться різкими коливаннями температур без тривалих морозів та стабільного снігового покриву

У ніч на 1 січня в Києві очікується мокрий сніг, який через плюсову температуру швидко перетвориться на калюжі

Вже в перший день нового року сніг розтане, а справжні хуртовини можливі лише після завершення свят

За даними європейських метеорологічних центрів, зима 2025–2026 у цілому буде нестійкою, із періодами тепла та короткими холодними "спалахами". Довгих морозів чи тривалого снігового покриву наразі не прогнозують.

Якою буде ніч 31 грудня в Києві

Передбачається хмарна погода, температура близька до нуля або трохи вище. Сніг випаде і його покрив буде досить великим, але через теплу погоду довго не протримається. Тому новий рік кияни зустрінуть не з найкращою зимовою погодою. За даними ventusky, температура повітря буде коливатися в межах +3 градуси.

Погода на 31 грудня в Києві. Фото: ventusky

Чи випаде сніг 31 грудня в Києві. Фото: ventusky

Вже першого січня сніг розтане, а температура буде сягати +6 градусів. Найімовірніший сценарій — хмарно, холодно та з локальними опадами, але не гарантія красивого білого покриву саме 31 грудня. Сніг може випасти вже після Нового року — у перших числах січня 2026.

Погода в Києві на 1 січня. Фото: ventusky

