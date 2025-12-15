Рус

Морози скасовуються? Чи випаде в Україні сніг на Різдво 2025

Наталія Дума
Чи буде сніг на Різдво 2025 Новина оновлена 15 грудня 2025, 22:43
Чи буде сніг на Різдво 2025. Фото Згенеровано ШІ, Телеграф

Погода в Україні знову ламає зимові традиції

Хоч зараз у деяких регіонах України справжня зимова казка, Різдво не порадує усі області гарною сніговою погодою. 25–27 грудня можна очікувати поєднання холодних температур, опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а також різної інтенсивності морозів залежно від регіону країни.

Що варто знати

  • Температура повітря частіше буде вище нуля у більшості регіонів на Різдво
  • Сильних морозів та значних снігопадів не передбачається на Різдво, окрім деяких регіонів
  • Сніг з'являтиметься локально, але стійкого покриву не буде

Погода на півночі України на Різдво

На півночі очікується холодна погода з температурою близько -7 °C вдень та коливаннями уночі. Проте на сніг чекати не варто, за даними Ventusky. Також можливий сильний вітер.

Чи випаде сніг на Різдво
Погода на Різдво на півночі країни. Фото: ventusky

Захід України (Львівщина, Волинь, Закарпаття)

Західні області на Різдво можуть побачити перемінну погоду: ледве морозно або з невеликим плюсом удень, близько -3…+1 °C. Сніг можливий у Карпатах. Проте загалом сніговий покрив буде слабким і короткочасним, якщо з’явиться взагалі.

Чи випаде сніг на Різдво
Погода на Заході України на Різдво. Фото: ventusky

Центральна Україна (Київщина, Вінниччина, Полтавщина)

У центральних областях синоптики також прогнозують відносно м’яку зимову погоду, з денними температурами від -3 до -5°C. На Київщині снігу чекати не варто, але у Вінницькій та Черкаській областях сніговий покрив буде приблизно 2-3 сантиметри. Сильні морози очікуються вночі.

Чи буде сніг у Києві, Черкасах на Різдво
Погода у центральній частині України на Різдво. Фото: ventusky

Схід України (Харківщина, Дніпропетровщина, Луганщина)

На сході також буде досить погода буде більш характерною для грудня. Мороз до -7°C слід чекати у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Проте сніг випаде лише у Дніпропетровській та Донецькій областях. В останній покрив буде сягати 11 сантиметрів.

Чи випаде сніг на Різдво 2025
Погода на сходу України на Різдво. Фото: ventusky

Південь України та Крим (Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Крим)

Південний регіон буде відносно м’яким ці святкові дні. Температура повітря може бути навіть трохи вище нуля вдень, близько +2…+6 °C. Опади тут частіше дощові або мокрий сніг.

Чи сипаде сніг на півдні на Різдво
Погода на півдні України на Різдво 2025. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну насувається антициклон. За прогнозами синоптиків, упродовж 15–19 грудня можна чекати на періодичні опади, слабкий вітер і тумани.

