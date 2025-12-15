Морози скасовуються? Чи випаде в Україні сніг на Різдво 2025

Погода в Україні знову ламає зимові традиції

Хоч зараз у деяких регіонах України справжня зимова казка, Різдво не порадує усі області гарною сніговою погодою. 25–27 грудня можна очікувати поєднання холодних температур, опадів у вигляді снігу та мокрого снігу, а також різної інтенсивності морозів залежно від регіону країни.

Що варто знати

Температура повітря частіше буде вище нуля у більшості регіонів на Різдво

Сильних морозів та значних снігопадів не передбачається на Різдво, окрім деяких регіонів

Сніг з'являтиметься локально, але стійкого покриву не буде

Погода на півночі України на Різдво

На півночі очікується холодна погода з температурою близько -7 °C вдень та коливаннями уночі. Проте на сніг чекати не варто, за даними Ventusky. Також можливий сильний вітер.

Погода на Різдво на півночі країни. Фото: ventusky

Захід України (Львівщина, Волинь, Закарпаття)

Західні області на Різдво можуть побачити перемінну погоду: ледве морозно або з невеликим плюсом удень, близько -3…+1 °C. Сніг можливий у Карпатах. Проте загалом сніговий покрив буде слабким і короткочасним, якщо з’явиться взагалі.

Погода на Заході України на Різдво. Фото: ventusky

Центральна Україна (Київщина, Вінниччина, Полтавщина)

У центральних областях синоптики також прогнозують відносно м’яку зимову погоду, з денними температурами від -3 до -5°C. На Київщині снігу чекати не варто, але у Вінницькій та Черкаській областях сніговий покрив буде приблизно 2-3 сантиметри. Сильні морози очікуються вночі.

Погода у центральній частині України на Різдво. Фото: ventusky

Схід України (Харківщина, Дніпропетровщина, Луганщина)

На сході також буде досить погода буде більш характерною для грудня. Мороз до -7°C слід чекати у Харківській, Донецькій та Луганській областях. Проте сніг випаде лише у Дніпропетровській та Донецькій областях. В останній покрив буде сягати 11 сантиметрів.

Погода на сходу України на Різдво. Фото: ventusky

Південь України та Крим (Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Крим)

Південний регіон буде відносно м’яким ці святкові дні. Температура повітря може бути навіть трохи вище нуля вдень, близько +2…+6 °C. Опади тут частіше дощові або мокрий сніг.

Погода на півдні України на Різдво 2025. Фото: ventusky

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Україну насувається антициклон. За прогнозами синоптиків, упродовж 15–19 грудня можна чекати на періодичні опади, слабкий вітер і тумани.