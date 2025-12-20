Снег или лужи? Какой будет новогодняя ночь 2026 в Киеве

Похоже, можно готовить зонтики вместо санок

Новый год без снега уже перестал быть сюрпризом, но вопрос не исчезает: удастся ли столице Украины встретить 2026-й с белыми улицами, а не с лужами под ногами? Январь покажется богатым снегом, но не стоит ждать настоящую зимнюю сказку с 31 декабря на 1 января.

Что следует знать

Сезон 2025-2026 ознаменуется резкими колебаниями температур без длительных морозов и стабильного снежного покрова

В ночь на 1 января в Киеве ожидается мокрый снег, который из-за плюсовой температуры быстро превратится в лужи

Уже в первый день нового года снег растает, а настоящие метели возможны только после завершения праздников

По данным европейских метеорологических центров, зима 2025-2026 в целом будет неустойчивой, с периодами тепла и короткими холодными "вспышками". Долгих морозов или длительного снежного покрова пока не прогнозируют.

Какой будет ночь 31 декабря в Киеве

Предполагается облачная погода, температура близка к нулю или несколько выше. Снег выпадет и его покров будет достаточно большим, но из-за теплой погоды долго не продержится. Поэтому новый год киевляне встретят не с лучшей зимней погодой. По данным ventusky, температура воздуха будет колебаться в пределах +3 градуса.

Погода на 31 декабря в Киеве. Фото: ventusky

Выпадет ли снег 31 декабря в Киеве. Фото: ventusky

Уже первого января снег растает, а температура будет достигать +6 градусов. Самый вероятный сценарий – облачно, холодно и с локальными осадками, но не гарантия красивого белого покрова именно 31 декабря. Снег может выпасть уже после Нового года — в первых числах января 2026 года.

Погода в Киеве на 1 января. Фото: ventusky

