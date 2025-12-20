Снег или лужи? Какой будет новогодняя ночь 2026 в Киеве
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Похоже, можно готовить зонтики вместо санок
Новый год без снега уже перестал быть сюрпризом, но вопрос не исчезает: удастся ли столице Украины встретить 2026-й с белыми улицами, а не с лужами под ногами? Январь покажется богатым снегом, но не стоит ждать настоящую зимнюю сказку с 31 декабря на 1 января.
Что следует знать
- Сезон 2025-2026 ознаменуется резкими колебаниями температур без длительных морозов и стабильного снежного покрова
- В ночь на 1 января в Киеве ожидается мокрый снег, который из-за плюсовой температуры быстро превратится в лужи
- Уже в первый день нового года снег растает, а настоящие метели возможны только после завершения праздников
По данным европейских метеорологических центров, зима 2025-2026 в целом будет неустойчивой, с периодами тепла и короткими холодными "вспышками". Долгих морозов или длительного снежного покрова пока не прогнозируют.
Какой будет ночь 31 декабря в Киеве
Предполагается облачная погода, температура близка к нулю или несколько выше. Снег выпадет и его покров будет достаточно большим, но из-за теплой погоды долго не продержится. Поэтому новый год киевляне встретят не с лучшей зимней погодой. По данным ventusky, температура воздуха будет колебаться в пределах +3 градуса.
Уже первого января снег растает, а температура будет достигать +6 градусов. Самый вероятный сценарий – облачно, холодно и с локальными осадками, но не гарантия красивого белого покрова именно 31 декабря. Снег может выпасть уже после Нового года — в первых числах января 2026 года.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что на Харьков надвигаются снегопады. Город просто утонет в снегу.