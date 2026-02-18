Поспішайте, поки не розпродали: 10 продуктів в "АТБ" зі знижками до 40%

Економія на деякі продукти може скласти майже 300 грн

У популярній мережі "АТБ" дуже часто діють приємні знижки на продукти щоденного вжитку. Нині покупці можуть суттєво заощадити на каві, ковбасних виробах, соусах та напоях.

Знижки діють до 24 лютого. "Телеграф" дізнався, що найбільше зекономити вдасться на каві популярного бренду.

Перелік акційних товарів:

Кава Jacobs Monarch розчинна 280 г — 399,90 грн (було 681,70 грн, економія 281,8 грн);

г — 399,90 грн (було 681,70 грн, економія 281,8 грн); Кава Jacobs Monarch мелена 230 г — 174,90 грн (було 297,60 грн, економія 122,70 грн);

— 174,90 грн (було 297,60 грн, економія 122,70 грн); Кава Jacobs Monarch розчинна 95 г — 193,90 грн (було 329,00 грн, економія 135,10 грн);

— 193,90 грн (було 329,00 грн, економія 135,10 грн); Ковбаса "М’ясна лавка" варена 0,5 кг — 79,90 грн (було 133,90 грн, економія 54 грн);

— 79,90 грн (було 133,90 грн, економія 54 грн); Ковбаса "М’ясна лавка/Своя лінія" салямі фірмова — 292,89 грн (було 489,89 грн, економія 197 грн);

— 292,89 грн (було 489,89 грн, економія 197 грн); Майонез "Торчин" Європейський 72% 0,52 кг — 54,90 грн (було 87,90 грн, економія 33 грн);

— 54,90 грн (було 87,90 грн, економія 33 грн); Майонез "Торчин" Домашній 50% 0,52 кг — 46,90 грн (було 74,90 грн, економія 28 грн);

— 46,90 грн (було 74,90 грн, економія 28 грн); Вода Buvette №7 1,5 л — 16,50 грн (було 26,00 грн, економія 9,5 грн);

— 16,50 грн (було 26,00 грн, економія 9,5 грн); Напій кавовий Jacobs Caramel Latte 450 г — 160,90 грн (було 253,50 грн, економія 92,6 грн);

— 160,90 грн (було 253,50 грн, економія 92,6 грн); Чай SHERLOCK Secrets Golden Ceylon 100 г — 72,70 грн (було 114,40 грн, економія 71,7 грн).

Список продуктів. Фото: скріншот з "АТБ"

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, скільки коштує приготувати млинці на Масляну та як зекономити.