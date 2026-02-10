Суд по-родинному: Богуслаєва судить суддя, чий брат понад 10 років у статусі нерозглянутої справи

Юрист називає поводження працівників суду фарсом

У Києві відбулось засідання у справі Вячеслава Богуслаєва, який перебуває під вартою вже четвертий рік без альтернативного запобіжного заходу. Попри одразу дві заяви сторони захисту суд відмовив у відводі головуючої судді Ади Педенко.

Деталі розповів адвокат та партнер адвокатської компанії "Кравець і партнери" Ростислав Кравець. На його думку, суд над пенсіонером Богуслаєвим наразі перетворився на фарс, адже правоохоронці навіть не намагаються слідувати букві закону.

Усього захист, каже Кравець, подавав дві заяви стосовно відводу.

Перша — стосувалась визначення застави. Наразі Вячеслав Богуслаєв знаходиться під санкціями, що підтверджується листом НБУ, його майно конфісковане. Тому він не здатний внести за себе заставу (навіть за допомогою третіх осіб), яка все одно призначена судом. Однак на засіданні відмовилися це приймати як достатню причину для відводу головуючої судді.

Друга спроба відводу стосувалася сумнівів у неупередженості та незалежності судді Ади Педенко.

"З'ясувалось, що брата головуючої судять вже не перший рік за ніби надання хабаря суддям Солом'янського районного суду міста Києва, де зараз судять і Вячеслава Богуслаєва. При цьому, як орган досудового слідства, так і орган прокуратури, ті самі, що й у справі Богуслаєва", — повідомив адвокат.

Він також наголосив, що головуюча має позапроцесуальне спілкування з прокурором, що прокурор не заперечував. Зазначимо, Громадська рада доброчесності у 2023 році надала висновок, що є обставини, які свідчать про невідповідність судді Педенко Ади Михайлівни критеріям доброчесності та професійної етики.

Однак попри всі доводи захисту у відводі було відмовлено.

Кравець також додав, що під час засідання сторона обвинувачення надала тільки одного свідка. При цьому той раніше був обвинуваченим у цьому ж кримінальному провадженні, але уклав угоду зі слідством. Цікаво, що, як і всі попередні опитані по справі, це свідок не підтвердив жодної із обставин обвинувального акту, а навпаки — спростував їх своїми свідченнями.

До речі, суд, мотивуючи закінченням часу на допит, не розглядав клопотання про тримання Богуслаєва під вартою.

"Складається враження у цьому процесі, що суд вже навіть не робить і вигляд здійснення судочинства, а вирок, без жодних доказів вже написаний", — резюмував засідання Ростислав Кравець.