Супергол та зрадницький VAR: "Шахтар" попрощався з єврокубками (відео)

Гірники завершили єврокубкову кампанію

У четвер, 7 травня, "Шахтар" і "Крістал Пелас" провели другий півфінал Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26. У першій грі донецький клуб зазнав поразки з різницею у 2 голи.

Що потрібно знати

Англійці забили у кожному з таймів, Гірники відзначились лише у першій половині

Перша гра завершилася поразкою донеччан — 1:3

"Крістал Пелас" зіграє у фіналі Ліги конференцій

Зустріч, що проходила на стадіоні "Селхерст Парк" у Лондоні, завершилася з рахунком 2:1 на користь "Крістал Пелас". Про це повідомляє "Телеграф".

Гірники блискуче розпочали поєдинок, створивши кілька моментів уже в дебюті зустрічі. З усім тим господарі відкрили рахунок першими — на 25-й хвилині Педро Енріке зрізав м’яч у свої ворота після прострілу суперника. Ще через 9 хвилин Гірники зрівняли рахунок завдяки неймовірному удару Егіналду. Під завісу першої половини Матета зіграв рукою у своєму штрафному майданчику, проте VAR вирішив не карати "Крістал Пелас" 11-метровим ударом.

У дебюті другого тайму Орли знову вийшли вперед — Ісмаїла Сарр замкнув простріл партнера з лівого флангу. Таким чином, "Крістал Пелас" зіграє у фіналі Ліги конференцій проти "Райо Вальєкано". Фінал ЛК пройде 27 травня у Лейпцигу (Німеччина).

"Крістал Пелас" – "Шахтар" – 2:1. Перший матч – 3:1.

Голи: Педро Енріке (25, автогол), Сарр (52) – Егіналду (34)

Попередження: Бондар (15)

"Крістал Пелас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Річардс, Мітчелл, Камада (Лерма, 89), Вортон (Хьюз, 89), Муньйос (Клайн, 89), Піно (Джонсон, 78), Матета (Странн-Ларсен, 66), Сарр.

"Шахтар": Різник, Педро Енріке, Матвієнко, Бондар, Тобіас (Грам, 28), Очеретько (Невертон, 56), Егіналду, Марлон Гомес, Педріньйо (Феррейра, 75), Аліссон (Ізакі, 46), Еліас (Траоре, 56).

Статистика матчу "Крістал Пелас" - "Шахтар"

Повний відеоогляд матчу "Крістал Пелас" — "Шахтар" буде доступний тут пізніше. Відео надане Megogo.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).