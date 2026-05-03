Переписав на неї все майно: як виглядає російська дружина зрадника Тимощука

Саме через неї колишній футболіст зрадив Україну

Колишній капітан збірної України з футболу Анатолій Тимощук живе та працює у Росії. У РФ "Тімо" знайшов собі нову дружину Анастасію Клімову.

Що потрібно знати

Тимощук познайомився з другою дружиною у "Зеніті"

Клімова — художниця-абстракціоніст

Колишній футболіст переписав на Анастасію все своє майно

"Телеграф" розповідає, що відомо про другу дружину Тимощука. До речі, Анатолій використав росіянку, щоб зменшити виплати першій дружині Надії Навроцькій під час скандального шлюборозлучного процесу.

Тимощук познайомився з Клімовою у 2007 році, коли виступав за "Зеніт". Анастасія працювала у пітерському клубі у PR-відділі чи управлінні. Навроцька вважає, що Анатолій потрапив під її вплив, після чого став вкладатися в російську нерухомість і врешті-решт залишився жити у РФ.

Клімова народила Тимощуку двох дітей. Крім того, пара виховує її сина від інших стосунків. Цікаво, що Анатолій переписав на Анастасію все своє майно під час шлюборозлучного процесу з Навроцькою. Колишній менеджер Тимощука Віталій Юрченко вважає, що це було зроблено, щоб уникнути розподілу майна з колишньою дружиною.

Клімова є відомою художницею, що малює в стилі абстрактного експресіонізму. У дитинстві навчалася на балерину, проте травмувала хребет, через що кинула цю справу.

Як виглядає Анастасія Клімова

Нагадаємо, Українська асоціація футболу (УАФ) програла справу проти Тимощука у Спортивному арбітражному суді (CAS). У березні 2022 року УАФ позбавила Анатолія всіх титулів, тренерської ліцензії та довічно вилучила з офіційного реєстру збірних. Крім того, щодо колишнього капітана збірної України продовжують діяти персональні санкції РНБО України терміном на 10 років, запроваджені у січні 2023 року. Також у листопаді 2024 року президент України Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Тимощука всіх державних нагород.

У вересні 2024 року Тимощук відкрито розпочав фінансування російської армії. Після цього ним зайнялася СБУ. Анатолію загрожує позбавлення волі.