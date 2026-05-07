"У росіян немає обмежень". Як обстріли Києва чи Москви на 9 травня можуть змінити хід війни

Тональність розмов між Банковою та Кремлем змінилась

Погрози Росії вдарити по столиці України та "центру прийняття рішення" 9 травня нічим не відрізняються від щоденної загрози зі сторони Кремля. Втім, чи дійсно атаки на Москву або Київ можуть змінити хід війни?

"Телеграф" звернувся до експертів, аби отримати відповідь. На думку журналіста та публіциста Віталія Портникова, насправді усі розмови про удари по Києву чи Москві 9 травня — по суті беззмістовні балачки.

Адже фактично Україна не знає, скільки у Кремля "Орєшніків" та яка кількість в бойовій готовності. Публіцист переконаний, що погрози лідера Росії Володимира Путіна щодо 9 травня ніяк не відрізняються від погроз в будь-який інший день.

"Росія і раніше намагалася завдавати таких ударів (по адмінбудівлях Києва — ред.), але реального значення вони не мали тоді і не матимуть, якщо відбудуться 9 травня. Мені здається, що, коли ми обговорюємо удари 9-го як щось неймовірне, ми потрапляємо в російську пастку сакральної дати. Це такий же звичайний день війни, як і будь-який інший, й масштаби руйнувань цей день або їхня відсутність не мають ніякого стосунку до того як буде продовжуватись війна у майбутньому", — каже Портников.

Віталій Портников

Чи може Путін замість ядерки застосувати десяток "Орєшників" або декілька десятків "Іскандерів" по "центрах прийняття рішень"?

- Ми не вперше чуємо подібні погрози і зрозуміло, що може. Ми маємо слухати не тільки Путіна, а ставити питання, як так нам зробити, щоб знищити всі ракети до того, як вони долетять до Києва. Це ключовий момент, і ми саме з цього маємо виходити, каже журналіст Роман Цимбалюк.

У росіян нема ніяких обмежень щодо створення і скоєння воєнних злочинів проти нашої держави. Сам факт того, що вони нам погрожують ракетами, цікавий тим, що обставини змінились. Тепер вони кажуть, що вдарять по Києву, якщо ми вдаримо по Москві.

Роман Цимбалюк

І удар по Москві став абсолютною реальністю, і це дуже важливо. Тож росіянам треба цінувати такий парад, — трохи "погризений", трохи скорочений, — який зараз є. Бо в наступному році не буде такого, і їм треба насолоджуватися моментом. Хто його знає, може це дійсно останній парад Володимира Путіна.

Чи можуть вони вдарити по Києву? Можуть, бо вони це вже робили. Може це бути ядерна зброя? Навряд чи. Тому що це запустить такі процеси, які прискорять руйнацію Російської Федерації. Здається, Путіну про це не разово говорили.

А може цей удар бути все-таки по центру Києва, там де дипломатичні представництва?

- Чому ні? Я вважаю, що треба виходити з найгіршого варіанту. Тому давайте на цю історію подивимося з іншого кута. Що сказала [прессекретар МЗС РФ] Марія Захарова? Що Україна може вдарити по Москві і тоді буде удар у відповідь. А МЗС Росії — відповідальне за безпеку дипломатів, які працюють в Москві. Якщо вони ставлять питання, що ми можемо вдарити, — вони мають розробляти плани евакуації і дипломатів, і російських державних установ. Я думаю, що на цю ситуацію треба дивитися саме крізь цю призму.

А то всі сприймають слова Захарової, що вона нам погрожує. А вона фактично демонструє слабкість російської армії, російської держави, яка не здатна забезпечити і гарантувати безпеку західних дипломатів і співробітників міжнародних організацій в Москві. От що сталося, і насправді це дуже важливо.

Чи можуть вони вдарити [по Києву]? Так, бо це нацисти, і не треба думати, що [для них] є якісь обмеження. Ми чудово знаємо, що гарантія виживання в Києві дуже умовна. Є ще фактор особистого щастя і фарту. Це максимально серйозно, і смерть тут ходить по Україні з нагостреною косою.

Тобто чекати від них якогось гуманізму не варто?

- Варто, але спочатку треба бити по Російській Федерації. Вони вже й тональність змінили. З ними можна домовитися, вони рано чи пізно скажуть: давайте щось подумаємо. Бо їм стає чим далі, тим болючіше, і всі царі це бачать і розуміють.

А якщо ми вдаримо-таки по параду 9 травня, який може бути сценарій у Росії? Скажуть, "Вова, ти не можеш захистити наші скрєпи"? Чи зберуться навколо "прапора" і будуть захищати свою фортецю? "Вставай, страна огромная…".

- Всі їхні погрози, — вони вже все використали і використовують щодня. В цих погрозах нема нічого, нема новизни… Якщо Путін все ж таки вирішить проводити мобілізацію, вести тотальну війну, то привід знайдуть. І не треба думати, що події на параді, хоч як би вони не розвивалися, будуть визначальними.

Мені здається, із суто з політичних причин є сенс бахнути по Росії 9 травня. Власне, про це президент так і говорить. Але, вочевидь, ми утримаємося від того, щоб бити саме по Красній площі. І тут питання наших можливостей, вони не безмежні і ми це теж розуміємо. [Навколо Москви] є купа заводів, фабрик. Ми ж тільки почали лупити насправді. Там цілей більш ніж достатньо.

