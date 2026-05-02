Українські БПЛА втрутилися у російський футбол: як це сталося

Команда з Уралу вперше зіткнулася з наслідками війни

Російський футбольний клуб "Уфа" з однойменного міста з Башкортостану не зумів вилетіти на матч Футбольної національної ліги (другий за значущістю дивізіон професійного футболу у РФ) проти "СКА-Хабаровськ" через українські дрони. Квитки на рейс були анульовані.

Що потрібно знати

"Уфа" не вилетіла на гру

Російська влада ввела в регіоні режим "ковьор"

Долю матчу вирішать пізніше

Про це повідомляє пресслужба "Уфи" на своєму телеграм-каналі. Над територією місцевого аеропорту російська влада закрила повітряний простір. Долю гри, яка мала розпочатися 3 травня о 10:00 за київським часом, вирішить керівництво ліги та Російський футбольний союз (РФС).

У зв’язку із затримкою рейсу Уфа — Новосибірськ, що перевищує 4 години, через введення режиму "ковьор" і закриття повітряного простору на території республіки Башкорстостан, а також невильоту літака та відсутності можливості пересадки в аеропорту Новосибірська для подальшого прямування в Хабаровськ, квитки на рейс були анульовані. На цей час команда залишається в Уфі й чекатиме на рішення керівництва ФНЛ і РФС. ФК "УФА"

Додамо, Уфа знаходиться від кордону України (по прямій) приблизно на відстані 1400 км.

Уфа на карті світу

Нагадаємо, Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент ФІФА Джанні Інфантіно хоче зняти санкції з російського футболу, проте багато європейських федерацій категорично проти.