"Крістал Пелас" — "Шахтар": де і коли дивитися битву за фінал Ліги конференцій

Донеччани спробують відіграти гандикап у 2 м’ячі у другій зустрічі

У четвер, 7 травня, "Шахтар" зіграє гостьовий поєдинок 1/2 фіналу Ліги конференцій УЄФА сезону 2025/26 проти "Крістал Пелас". У першій грі Гірники зазнали поразки від англійців.

Що потрібно знати

"Крістал Пелас" приймає "Шахтар"

Перша зустріч завершилася поразкою Гірників — 1:3

Переможець протистояння вийде у фінал Ліги конференцій

У прямому етері в Україні матч "Крістал Пелас" — "Шахтар" покаже медіаплатформа Megogo. Про це повідомляє "Телеграф".

Переглянути гру "Крістал Пелас" — "Шахтар" можна за підписками: MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y. На цей час вартість перегляду складає від 279 грн/місяць. Додамо, що зустріч відбудеться у Лондоні (Велика Британія) на стадіоні "Селхерст Парк", початок зустрічі о 22:00.

Нагадаємо, "Шахтар" посів 6 місце в основному етапі Ліги конференцій. У першому турі ЛК донеччани обіграли "Абердін" (2:3), після чого програли "Легії" (1:2). У 3-му турі Гірники переграли "Брейдаблік" (2:0), а в 4-му — "Шемрок Роверс" (2:1). У п’ятому турі донецький клуб розібрався з "Хамруном" (2:0), а в шостому — зіграв унічию з "Рієкою" (0:0).

На першій стадії плей-оф "Шахтар" вибив із турніру "Лех" (3:1, 1:2). У чвертьфіналі Гірники пройшли АЗ (3:0, 2:2).