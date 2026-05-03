"Ман Юнайтед" — "Ліверпуль": сера Алекса Фергюсона госпіталізували прямо з матчу

У неділю, 3 травня, колишній шотландський футболіст та тренер сер Алекс Фергюсон потрапив до лікарні. Він прийшов на гру 35-го туру Англійської прем’єр-ліги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" — "Ліверпуль", проте подивитися поєдинок не зумів.

Що потрібно знати

84-річному "Фергі" стало погано перед матчем та його госпіталізували. Про це повідомляє skysports.

За інформацією джерела, Фергюсона було доставлено до лікарні після того, як він відчув себе погано перед матчем. Там легенда футболу пройшов профілактичне обстеження. Повідомляється, що він знаходиться у свідомості. Нагадаємо, 2018 року Фергюсон переніс операцію після крововиливу в мозок.

Довідка: Фергюсон прославився завдяки тренерській роботі у "Ман Юнайтед". За 26 років роботи в клубі, з 1986 року до свого виходу на пенсію у 2013 році, він привів "Юнайтед" до 13 титулів АПЛ та двох перемог у Лізі чемпіонів. Він завоював 38 титул з МЮ, а також три титули чемпіона Шотландії та чотири Кубки Шотландії з "Абердіном". Усю кар’єру футболіста він провів у Шотландії, де виступав на позиції форварда.

