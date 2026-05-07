Супергол и предательский VAR: "Шахтер" попрощался с еврокубками (видео)

Горняки завершили еврокубковую кампанию

В четверг, 7 мая, "Шахтер" и "Кристал Пэлас" провели ответный полуфинал Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26. В первой игре донецкий клуб потерпел поражение с разницей в 2 гола.

Что нужно знать

Англичане забили в каждом из таймов, Горняки отличились лишь в первой половине

Первая игра завершилась поражением дончан — 1:3

"Кристал Пэлас" сыграет в финале Лиги конференций

Встреча, проходившая на стадионе "Селхерст Парк" в Лондоне, завершилась со счетом 2:1 в пользу "Кристал Пэлас". Об этом сообщает "Телеграф".

Горняки блестяще начали поединок создав несколько моментов уже в дебюте встречи. Тем не менее хозяева открыли счет первыми — на 25-й минуте Педро Энрике срезал мяч в свои ворота после прострела соперника. Еще через 9 минут Горняки сравняли счет благодаря невероятно удару Эгиналдо. Под занавес первой половины Матета сыграл рукой в своей штрафной, однако VAR решил не наказывать "Кристал Пэлас" 11-метровым ударом.

В дебюте второго тайма Орлы вновь вышли вперед — Исмаила Сарр замкнул прострел партнера с левого фланга. Таким образом, "Кристал Пэлас" сыграет в финале Лиги конференций против "Райо Вальекано". Финал ЛК пройдет 27 мая в Лейпциге (Германия).

"Кристал Пэлас" – "Шахтер" – 2:1. Первый матч – 3:1.

Голы: Педро Энрике (25, автогол), Сарр (52) – Эгиналду (34)

Предупреждение: Бондарь (15)

"Кристал Пэлас": Хендерсон, Канво, Лакруа, Ричардс, Митчелл, Камада (Лерма, 89), Уортон (Хьюз, 89), Муньос (Клайн, 89), Пино (Джонсон, 78), Матета (Странн-Ларсен, 66), Сарр.

"Шахтер": Ризнык, Педро Энрике, Матвиенко, Бондарь, Тобиас (Грам, 28), Очеретько (Невертон, 56), Эгиналду, Марлон Гомес, Педриньо (Феррейра, 75), Алиссон (Изаки, 46), Элиас (Траоре, 56).

Статистика матча "Кристал Пэлас" - "Шахтер"

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).