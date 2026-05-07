Чи правда, що "вацак" означає торт: розвінчуємо міфи про назву відомої мережі

"Наполеон" у "Вацаку" має той самий смак дитинства, який не вдається відтворити іншим

Мережа кондитерських магазинів "Вацак" отримала своє ім’я на честь засновника — народного депутата та бізнесмена Геннадія Вацака. За чверть століття невеликий сімейний цех у Могилеві-Подільському перетворився на велику компанію із сотнями магазинів, а саме слово у багатьох українців давно асоціюється насамперед із тортами та іншими десертами.

Чому кондитерська мережа так називається

Назва мережі безпосередньо пов’язана з прізвищем засновника Геннадія Вацака. Це досить типова історія для українського сімейного бізнесу початку 2000-х, коли компанії нерідко називали на честь власників.

Довідка: Геннадія Вацака у 2019 році було обрано до парламенту України як самовисуванця по округу №16 у Вінницькій області. Пізніше увійшов до депутатської групи "Довіра". У Раді обіймає посаду секретаря Комітету з питань транспорту та інфраструктури.

Цікавий факт: Існує думка, що "вацак" – це діалектне слово, яке використовується в західних регіонах, яке буквально перекладається як "торт". Однак нічого подібного в українських говірках не існувало.

Разом з тим можна уявити, що така лексема народжується прямо зараз, оскільки назва кондитерської імперії стала настільки популярною в Україні (особливо на Вінниччині), що слово асоціюється виключно з тортами та солодощами.

Як з’явився "Вацак"

Кондитерський дім "Вацак" було засновано 1 березня 2001 року у місті Могилів-Подільський Хмельницької області як невелике сімейне виробництво солодощів. Спочатку йшлося про локальний бізнес з обмеженим асортиментом, проте згодом підприємство почало активно розширюватися.

Компанія робила ставку на власне виробництво тортів, тістечок та печива, а потім поступово збудувала цілу мережу фірмових магазинів. Одночасно розширювалися й виробничі потужності — відкривалися нові цехи, автоматизувалося обладнання, зростали обсяги випуску продукції.

Філії за кордоном мають скандальний шлейф

Важливим етапом розвитку солодкого бізнесу став вихід за межі України. У різні роки магазини під брендом "Вацак" почали відкриватися також у Польщі, Словаччині, Молдові та Білорусі.

Зазначимо, що останній запис у білоруському акаунті "Вацака" датований 2 лютого 2022 року. Разом з тим політтехнолог Олексій Голобуцький у 2025 році писав, що у Білорусі з 2020 року діє Таварыства з абмежаванай адказнасцю "КД ВАЦАК" і працюють щонайменше три магазини – у Пінську, Кобрині та Мікашевичах.

А в Молдові були пов’язані з "Вацаком" скандали зі звинуваченнями у контрабанді, проте все це не зайшло далі журналістських розслідувань.

Масштаби мережі сьогодні

За даними самої компанії, зараз під торговою маркою "Вацак" працює майже тисяча магазинів в Україні та за її межами. Щодня мережа постачає до торгових точок десятки тисяч кондитерських виробів. Сьогодні "Вацак" вважається однією із найбільших українських мереж фірмових кондитерських магазинів.

"Щодня виробляємо 50000 солодких виробів, які доставляємо на 129 машинах із власного автопарку. З 2022 року Ви можете знайти нашу продукцію у 1200 магазинах найбільших національних торгових мереж України", — йдеться на офіційному сайті компанії.

Справжній смак дитинства та нові тренди: що продають у магазинах "Вацак"

Основу асортименту складають торти, тістечка, рулети, печиво, зефір та різноманітні десерти. Компанія випускає як класичні вироби на кшталт Пташиного молока, так і сучасні багатошарові десерти.

До слова, "Наполеон" у "Вацаку" має той самий смак дитинства, який не вдається відтворити більшості кондитерських підприємств.

Згодом мережа розширила асортимент і почала виробляти хліб та іншу випічку. У магазинах можна зустріти багети, булочки, плетінки, рогалики, хлібці та сушки.

Окремий напрямок – торти на замовлення для свят та урочистих заходів. Компанія також акцентує на фірмових рецептурах та широкій лінійці продукції власного виробництва.

