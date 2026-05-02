Зірка футболу змінилася до невпізнання: форварда одного разу принизила українська команда

Аргентинець здивував усіх своїм зовнішнім виглядом

У мережі завірусилося фото відомого аргентинського нападника Гонсало Ігуаїна. Уболівальник зумів розпізнати у чоловікові середніх років зірку футболу та зробити пам’ятне фото.

Що потрібно знати

Ігуаїн зробив фото з уболівальником

Знімок завірусився в мережі

Колишній форвард дуже змінився після завершення кар’єри

Знімок завірусився в Інтернеті через те, що за 3 роки без футболу елітний форвард змінився до невпізнання. Про це повідомляє "Телеграф".

Зірку футболу важко роздивитися у чоловікові з недоглянутою бородою, який одягнений у майку та шорти. Ігуаїн зараз проживає в Маяамі, де і було зроблено це фото. На цей час Гонсало 38 років він завершив кар’єру в "Інтер Маяамі" на початку 2023 року.

Гонсало Ігуаїн із фанатом/фото: x.com/TouchlineX

Гонсало Ігуаїн в одному з останніх своїх матчів на професійному рівні/Фото: Getty Images

Фото Ігуаїна наробило шуму у мережі. Користувачі порівнюють його з форвардом "Аль-Насра" Кріштіану Роналду, який на 3 роки старший. Також його зіставляють із головним героєм фільму "Ізгой". Користувачі відзначили, що час нікого не щадить.

Додамо, що українським уболівальникам Ігуаїн добре знайомий з півфіналу Ліги Європи сезону 2014/2015 "Дніпро" — "Наполі" (1:1, 1:0). Гонсало перед матчем із дніпрянами нібито сказав, що завершить кар’єру, якщо неаполітанці не пройдуть український клуб. У результаті "Дніпро" вийшов у фінал ЛЄ, а Ігуаїн продовжив кар’єру.

Довідка: Ігуаїн — аргентинський футболіст. Виступав за національну збірну Аргентини, у складі якої ставав срібним призером ЧС-2014. На клубному рівні грав за "Рівер Плейт", "Реал", "Наполі", "Ювентус", "Мілан", "Челсі" та "Інтер Маямі". 3-разовий чемпіон Іспанії, володар Кубка (двічі) та Суперкубка Іспанії, 3-разовий чемпіон Італії, тричі вигравав Кубок Італії та 1 раз Суперкубок Італії, переможець Ліги Європи 2018/19.

Раніше повідомлялося, що навколо матчу 25-го туру Української прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" — "Динамо" (5:6) спалахнув скандал. Журналісти вимагають пояснень від Української асоціації футболу (УАФ).