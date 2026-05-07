"Старі" долари не хочуть приймати: як українців намагаються ошукати в обмінниках і що робити

Правила обміну валюти пояснила адвокатка Анастасія Капустинська

Масові проблеми з обміном "старих" іноземних банкнот в Україні виникли ще у 2023 році, однак жодних законних підстав для відмови у прийнятті таких купюр або обміну їх за заниженим курсом немає.

Банки та обмінники не мають права самостійно встановлювати обмеження щодо року випуску валюти, а у разі порушення клієнти можуть звертатися зі скаргами до НБУ. Про це "Телеграфу" розповіла адвокатка адвокатського обʼєднання ETERNIX Анастасія Капустинська.

Як українським законодавством регулюється питання обміну старих банкнот іноземних валют? Що робити коли в офіційному обміннику або банку відмовляються приймати банкноти з причини того, що вони "застарілі", й приймуть їх лише за меншою ціною?

– Масові проблеми з обміном "старих" іноземних банкнот виникли в Україні в середині 2023 року. На практиці багато пунктів обміну за власною ініціативою почали відмовлятися приймати купюри, випущені раніше певного року (наприклад, до 1996 включно), або ж пропонували їх обмін за заниженим курсом.

Найцікавіше те, що жодних відповідних нормативно-правових актів Національний банк України з цього приводу не приймав. А отже, подібні обмеження не мали правового підґрунтя та суперечили загальним правилам здійснення валютно-обмінних операцій.

Після суспільного резонансу НБУ втрутився у ситуацію та запровадив заходи для врегулювання питання обміну зношених банкнот, що містили заборону банкам та небанківським установам відмовляти клієнтам в обміні іноземної валюти, які:

є справжніми;

відповідають офіційним зразкам іноземних центральних банків;

перевірені за допомогою відповідного обладнання.

Крім того, НБУ попередив про застосування заходів впливу (зокрема штрафів) до установ, які порушують ці вимоги. Після цього більшість обмінних пунктів змушені були переглянути свою практику, хоча поодинокі випадки порушень трапляються і досі, тому далі розглянемо, яким чином це питання врегульоване українським законодавством і як діяти у разі порушення ваших прав.

Як українським законодавством регулюється питання обміну старих банкнот іноземних валют?

– Банки та пункти обмінів валют зобов’язані провадити свою діяльність відповідно до законодавства України, а також нормативно-правових актів Національного банку України, прийнятих на його виконання.

Так, до прикладу Положенням про структуру валютного ринку України, умови та порядок торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України прямо заборонено встановлювати обмеження щодо номіналу та року емісії банкнот іноземної валюти, які є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, з якою здійснюються валютно-обмінні операції.

Водночас тими ж нормативними актами передбачено, що банкам і обмінним пунктам заборонено відмовляти клієнтам у здійсненні валютно-обмінних операцій із банкнотами іноземної валюти, які за дизайном та елементами захисту відповідають офіційним зразкам центральних (національних) банків іноземних держав, а їх справжність підтверджена з використанням відповідного обладнання.

Перевірка справжності здійснюється за допомогою лічильників і сортувальників банкнот з функціями контролю ультрафіолетового, інфрачервоного та магнітного захисту, а також спеціальних детекторів.

Відповідно, якщо справжність купюри підтверджена відповідними лічильниками та детекторами, касир не має права відмовити у проведенні обмінної операції.

На практиці це означає, що відмова прийняти, наприклад, долари США старого зразка (за відсутності ознак підробки чи значного пошкодження) є неправомірною. Федеральна резервна система США не вилучала такі банкноти з обігу, а отже українські банки чи обмінні пункти не можуть самостійно встановлювати "внутрішні правила" їх неприйняття.

Що робити якщо у банку чи обмінці не приймають банкноту через рік випуску?

І якщо питання року випуску валют просте за своєю природою, оскільки тут грає роль лише один фактор – рік випуску, то щодо "зношеності" купюр питання дещо складніше.

Так, у вересні 2025 року НБУ оновив ряд своїх положень та розширив перелік ознак зношення та/або пошкодження банкнот.

Відповідно до вказаних правил, якщо банкнота:

має розриви, отвори, відірвані частини;

суттєво забруднена або змінений її колір;

пошкоджена водою, хімічними речовинами чи вогнем,

вона може бути прийнята не для звичайного обміну, а на інкасо на умовах, що визначаються банком разом із банком-кореспондентом.

Що це означає на практиці? Що банк чи обмінник приймає зношену купюру , проте відправляє її на обмін до іноземного банку (емітента або кореспондента) для перевірки та обміну з подальшим зарахуванням коштів клієнту.

Разом з тим, ця послуга не є безплатною, клієнт, в незалежності від того чи встановить іноземний банк справність купюри, має сплатити за цю послугу.

Проте, проблема є в тому, що ні банк, ні обмінний пункт не встановлює конкретну суму для послуги інкасо. Її вартість формуються окремо і містить витрати банку-кореспондента, логістичні послуги тощо.

При цьому слід розрізняти, що "старі" банкноти (за роком випуску) — не є підставою для інкасо, разом з тим прийняттю на інкасо є саме пошкодженні банкноти.

На практиці деякі обмінники підміняють поняття та пропонують "обмін із комісією", хоча фактично не здійснюють процедуру інкасо.

Що робити коли в офіційному обміннику або банку відмовляються приймати банкноти з причини того, що вони "застарілі", й приймуть їх лише за меншою ціною?

– Якщо у банку чи обміннику відмовляються приймати банкноти лише через їх "старий" рік випуску або пропонують обмін за заниженим курсом — це може свідчити про порушення.

У такій ситуації ви можете:

1. Звернутися до керівника відділення — у банках це часто допомагає розв'язати питання одразу.

2. Зафіксувати відмову (за можливості — із залученням поліції).

3. Подати скаргу до НБУ через розділ "Захист прав споживачів" на офіційному сайті.

За результатами звернень НБУ проводить перевірки та може застосовувати заходи впливу до фінансових установ.

Варто розуміти, що окрема скарга не завжди дає миттєвий результат, але саме сукупність звернень формує підстави для перевірок Національним банком і змін практики на ринку — як це вже відбулося у 2023 році.

За відсутності наміру витрачати час на подання скарг доцільно звернутися до іншого банку чи обмінного пункту — на практиці умови обміну можуть істотно відрізнятися. Водночас окремі банки пропонують альтернативний варіант — термінали для приймання іноземної валюти, які здатні приймати як банкноти старих років випуску, так і купюри з незначними пошкодженнями.

Водночас важливо знати свої права: сам по собі "старий" рік випуску банкноти не є законною підставою для відмови в обміні або застосування заниженого курсу. Так само банки та обмінні пункти не мають права зловживати поняттям "зношеності" банкнот як формальною підставою для відмови чи нав’язування невигідних умов обміну.

Раніше засновник та президент інвестиційної групи "УНІВЕР" Тарас Козак наголосив, що переконання, нібито банкноти 1996 року є "неправильними", — це всього лише поширений в Україні міф.