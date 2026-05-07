Усик проведет бой возле первого чуда света: это место полно тайн и загадок (фото)

Украинец сразится в одном из красивейших мест мира

В субботу, 23 мая, в Гизе (Египет) состоится грандиозный вечер бокса, в главном поединке которого выступят чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и звезда кикбоксинга Рико Верховен (1-0, 0 КО). Впервые у подножия пирамид пройдет спортивное шоу такого масштаба.

Что нужно знать

Усик проведет бой с Верховеном по правилам бокса

Шоу пройдет возле пирамид

Пирамида Хеопса — первое чудо света

Усик и Верховен проведут бой на временно возведенной арене возле пирамид. Об этом сообщает "Телеграф". Зрители и участники шоу насладятся не только атмосферой праздника спорта, но и красотами Египта.

Официальный транслятор шоу Усик - Верховен DAZN с помощью ИИ показал концепт арены у пирамид/Фото: facebook.com/cairospots

Пирамиды Гизы и по сей день завораживают и даже удивляют ученых и археологов. На плато Гиза, расположенном к западу от Каира, находится около десяти пирамид, хотя меньшие по размеру меркнут на фоне трех самых больших (Пирамида Хеопса, пирамида Хефрена и пирамида Микерина). Они были построены в период IV династии Древнего царства (примерно 2600–2500 гг. до н. э.). Именно на их фоне будет установлена арена для предстоящего боя.

Великие пирамиды Гизы/Фото: Getty Images

Пирамида Микерина

Пирамида Микерина (известна также как "Пирамида Менкаура") — самая южная, поздняя и низкая из трех египетских пирамид в Гизе, высотой в 62 м. В исследовании 2025 года, проведенном немецкими и египетскими археологами под ней обнаружили загадочную заполненную воздухом "пустоты". Полученные данные позволяют предположить, что пустота на восточной стороне пирамиды может содержать скрытый "второй вход", а во второй "пустоте" — находятся религиозные статуи древнеегипетских богов и, возможно, самого фараона Менкаура.

Комплекс пирамид в Гизе/Фото: Getty Images

Пирамида Хеопса

Пирамида Хеопса, Великая пирамида Гизы — крупнейшая из египетских пирамид, памятник архитектурного искусства Древнего Египта, единственное из "Семи чудес света", сохранившееся до наших дней, и самое древнее из них. Ее высота сейчас составляет 138,75 м. В ней также были обнаружены неизученные пустоты, однако их предназначение до сих пор вызывает споры. Исследователи считают, что это либо скрытый второй вход, либо просто пережитки строительства. Они могли служить внутренними проходами или полостями для снятия напряжения, используемыми для перемещения каменных блоков, перераспределения веса или стабилизации сооружения по мере его возведения.

Пирамида Хефрена

Пирамида Хефрена, точнее Хафры — вторая по величине древнеегипетская пирамида, высотой в 136,4 м. Пирамида, вероятно, была вскрыта и разграблена в первый переходный период (период в истории Древнего Египта, который разделяет Древнее и Среднее царства).

Главной загадкой построения пирамид является то, как древние египтяне перемещали такие колоссальные 60-тонные камни. Египтолог Захи Хавасс скептически относится к утверждениям о том, что пирамиды Гизы были построены неизвестной древней цивилизацией.

Великий Сфинкс на фоне пирамиды Хеопса/Фото: Getty Images

Людям нужно понимать, как египтяне перемещали эти 60-тонные камни. Это был национальный проект, в котором участвовали древние египтяне, чтобы превратить своего царя в бога. Захи Хавасс

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером.

Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом поединка, а сам бой покажут в Украине. Накануне стали известны гонорары Александра и Рико за бой, а также все участники шоу.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.