Друг України Джошуа носить на руці цілий статок: які годинники вибирає боксер (фото)
Британський боксер має разючу колекцію хронографів
Британський боксер, колишній чемпіон світу в хевівейті, олімпійський чемпіон Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) віддає перевагу люксовим годинникам марки Audemars Piguet (AP). Спортсмен є офіційним амбасадором швейцарського бренду.
Блогер cats_and_watches у Threads наочно показав дивовижну колекцію AJ. Її вартість перевищує 3,5 млн євро (близько 176 млн грн).
Відомий британський боксер, якого Усик нещодавно привіз до Києва, є амбасадором бренду Audemars Piguet з 2019. За цей час він встиг поносити годинників на понад €3.500.000. Основу колекції складають рідкісні та лімітовані моделі.
Окремо варто виділити колабу AP з Marvel, оскільки вони не лише рідкісні (250 штук), а і складні, адже мають плаваючий турбійон.
Які годинники носить Ентоні Джошуа
Довідка: Audemars Piguet (AP) — легендарна швейцарська мануфактура годинників класу люкс, що входить до "Святої трійці" (Holy Trinity) годинникового мистецтва разом з Patek Philippe та Vacheron Constantin. Заснована в 1875 році Жюлем-Луї Одемаром та Едвардом-Огюстом Піге в Ле-Брассю, компанія досі залишається незалежним сімейним підприємством.
Нагадаємо, у березні 2026 року Джошуа вперше відвідав Україну. Фото боксера із журналістом Дмитром Гордоном стало мемом в українському сегменті Інтернету.