Друг України Джошуа носить на руці цілий статок: які годинники вибирає боксер (фото)

Михайло Корнілов
Олександр Усик та Ентоні Джошуа Новина оновлена 29 березня 2026, 12:07
Британський боксер, колишній чемпіон світу в хевівейті, олімпійський чемпіон Ентоні Джошуа (29-4, 26 KO) віддає перевагу люксовим годинникам марки Audemars Piguet (AP). Спортсмен є офіційним амбасадором швейцарського бренду.

Що потрібно знати

  • Джошуа носить годинники Audemars Piguet
  • Боксер співпрацює зі швейцарським брендом
  • Вартість аксесуарів вражає

Блогер cats_and_watches у Threads наочно показав дивовижну колекцію AJ. Її вартість перевищує 3,5 млн євро (близько 176 млн грн).

Відомий британський боксер, якого Усик нещодавно привіз до Києва, є амбасадором бренду Audemars Piguet з 2019. За цей час він встиг поносити годинників на понад €3.500.000. Основу колекції складають рідкісні та лімітовані моделі.

Окремо варто виділити колабу AP з Marvel, оскільки вони не лише рідкісні (250 штук), а і складні, адже мають плаваючий турбійон.

Які годинники носить Ентоні Джошуа

Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 50th anniversary
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Jumbo 50th anniversary
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Offshore Tourbillon
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Chronograph
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Rainbow
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Concept
Ентоні Джошуа показав годинник Audemars Piguet Royal Oak Concept Black Panther
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Concept
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Offshore
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Double Balance Wheel Openworked
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Concept
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Code 11.59
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Tourbillon
Ентоні Джошуа з годинником Audemars Piguet Royal Oak Perpetual Calendar
Довідка: Audemars Piguet (AP) — легендарна швейцарська мануфактура годинників класу люкс, що входить до "Святої трійці" (Holy Trinity) годинникового мистецтва разом з Patek Philippe та Vacheron Constantin. Заснована в 1875 році Жюлем-Луї Одемаром та Едвардом-Огюстом Піге в Ле-Брассю, компанія досі залишається незалежним сімейним підприємством.

Нагадаємо, у березні 2026 року Джошуа вперше відвідав Україну. Фото боксера із журналістом Дмитром Гордоном стало мемом в українському сегменті Інтернету.

