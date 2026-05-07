"Jacobs Monarch" за 649 грн і "Millennium" по 39: в "АТБ" "цінопад" на солодощі і каву

16 популярних товарів на знижці

У мережі супермаркетів "АТБ" діють знижки на каву та солодощі. На деяких товарах можна зекономити до 46%.

"Телеграф" дослідив ціни. Ми розповімо, що можна придбати, поки тривають акції.

Кондитерський відділ — другий за розміром знижок

Шоколад Millennium Пористий у трьох варіантах — чорний, молочний і білий — продають з дисконтом 46%: по 39,90 грн за плитку замість 74,90. Серія Millennium La Creme мусовий із начинкою тірамісу або "полуничний чізкейк" іде зі знижкою також 46%.

Солодощі по акції в АТБ

Дуже помітні знижки на шоколад Roshen серії Lacmi: великі плитки по 275-295 грамів зараз коштують від 107,90 до 126,90 грн замість 196-231 гривні. Дисконт — 45%. Туди ж відносяться і желейні цукерки Roshen Yummi Gummi у різних смаках — по 19,70 грн замість 35,90.

Вафлі "Своя Лінія" з начинкою з какао йдуть з дисконтом 40%, печиво і крекери Roshen — від 32%, батончик "Своя Лінія" з нугою та карамеллю — 35%. Шоколадні батончики Kitkat у нових форматах — зі знижкою 34%.

Кава здешевшала майже на 50%

У відділі кави і чаю найбільш помітна акція на Jacobs: кілька позицій — розчинна, мелена, в зернах — зі знижкою 42%. Кава Jacobs Monarch в зернах 1 кг зараз коштує 649,90 грн замість 1135,90. Чай Tea Moments у різних смаках продають з дисконтом 46%. Серія чаїв і кав Lovare, Nescafe Gold, Eilles, "Чорна Карта", Himmel — з дисконтом від 32% до 39%.

Кава та чай

