З країни-агресора зняли всі санкції у спорті: реакція України
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Білорусь повертається до міжнародного спорту
Національний олімпійський комітет (НОК) України рішуче засуджує рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення білоруських спортсменів до змагань під національною символікою. 7 травня Виконавчий комітет МОК ухвалив це рішення.
Що потрібно знати
- МОК рекомендував зняти обмеження з Білорусі
- НОК України відреагував на ситуацію
- Раніше МОК рекомендував допускати атлетів із Білорусі у нейтральному статусі
Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба організації. НОК України виражає категоричний протест та глибоке розчарування рішенням МОК, яке суперечить фундаментальним принципам справедливості, відповідальності та олімпійських цінностей.
Це рішення ухвалене в той час, коли Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України та залишається співучасником війни. Територія Білорусі використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії. У військовому та гуманітарному контексті не відбулося жодних змін, які могли б стати підставою для повернення представників Білорусі до міжнародного спорту під національною символікою.
За понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних об’єктів в Україні, а також забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів і тренерів. Багато українських атлетів сьогодні захищають нашу державу зі зброєю в руках, віддаючи власне життя за свободу України та безпеку демократичного світу.
Нагадаємо, санкції проти білоруського спорту було запроваджено 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді МОК закликав міжнародні федерації не допускати російських та білоруських атлетів та офіційних осіб на міжнародні турніри. У березні 2023 року МОК пом’якшив позицію, дозволивши білорусам виступати на міжнародних стартах у нейтральному статусі (без прапора та гімну).