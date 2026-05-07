З країни-агресора зняли всі санкції у спорті: реакція України

Це рішення ухвалене в той час, коли Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України та залишається співучасником війни. Територія Білорусі використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії. У військовому та гуманітарному контексті не відбулося жодних змін, які могли б стати підставою для повернення представників Білорусі до міжнародного спорту під національною символікою.

За понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних об’єктів в Україні, а також забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів і тренерів. Багато українських атлетів сьогодні захищають нашу державу зі зброєю в руках, віддаючи власне життя за свободу України та безпеку демократичного світу.