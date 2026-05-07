З країни-агресора зняли всі санкції у спорті: реакція України

Михайло Корнілов
Олександр Лукашенко Новина оновлена 07 травня 2026, 19:15
Олександр Лукашенко. Фото Getty Images

Білорусь повертається до міжнародного спорту

Національний олімпійський комітет (НОК) України рішуче засуджує рішення Міжнародного олімпійського комітету (МОК) щодо повернення білоруських спортсменів до змагань під національною символікою. 7 травня Виконавчий комітет МОК ухвалив це рішення.

Відповідне повідомлення опублікувала пресслужба організації. НОК України виражає категоричний протест та глибоке розчарування рішенням МОК, яке суперечить фундаментальним принципам справедливості, відповідальності та олімпійських цінностей.

Це рішення ухвалене в той час, коли Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію Російської Федерації проти України та залишається співучасником війни. Територія Білорусі використовується для запуску ракет та ударних дронів по українських містах, а також для військової логістики та підтримки російської армії. У військовому та гуманітарному контексті не відбулося жодних змін, які могли б стати підставою для повернення представників Білорусі до міжнародного спорту під національною символікою.

За понад чотири роки повномасштабної війни Росія за підтримки Білорусі знищила сотні спортивних об’єктів в Україні, а також забрала життя більш ніж 600 українських спортсменів і тренерів. Багато українських атлетів сьогодні захищають нашу державу зі зброєю в руках, віддаючи власне життя за свободу України та безпеку демократичного світу.

Нагадаємо, санкції проти білоруського спорту було запроваджено 28 лютого 2022 року після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Тоді МОК закликав міжнародні федерації не допускати російських та білоруських атлетів та офіційних осіб на міжнародні турніри. У березні 2023 року МОК пом’якшив позицію, дозволивши білорусам виступати на міжнародних стартах у нейтральному статусі (без прапора та гімну).

#Україна #Білорусь #МОК #НОК України