В "АТБ" запустили новий формат знижок: як можна ще більше зекономити

На прикладі крем-сиру можна заплатити на майже 100 гривень менше

У мережі супермаркетів "АТБ" з’явився новий формат акцій, який дозволяє суттєво заощадити на окремих товарах, але лише за однієї умови.

Йдеться про спеціальні пропозиції, де ціна за товар значно знижується за умови покупки кількох одиниць. Про такий спосіб заощадження повідомили у соцмережі "Threads".

Наприклад, один із продуктів — крем-сир — при звичайній ціні коштує близько 94,80 гривень, або 89,97 гривеь за наявності картки лояльності. Водночас при купівлі від трьох штук ціна може становити 57,90 гривень за одиницю. Тобто при купівлі трьох крем-сирів за акцією можна зекономити близько 96 гривень.

Зазначається, що такі пропозиції діють на обмежену кількість товарів і можуть бути доступні не у всіх магазинах. Тож, щоб заощадити, важливо виконати умови акції щодо мінімальної кількості товару в чеку. Це особливо вигідно, коли потрібно поповнити запаси.

