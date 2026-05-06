Бандера тримається. Як виглядає Дружківка за 13 км від фронту (репортаж Яна Доброносова)

Росіяни перетворюють чергове місто Донбасу, який нібито хотіли "рятувати", на руїни

Місто Дружківка Донецької області щодня зазнає жорстоких обстрілів з боку російських окупантів. Від неї до фронту близько 13 кілометрів.

Прифронтову Дружківку відвідав кореспондент "Телеграфа" Ян Доброносов. Він показав, як місто виглядає зараз, 6 травня 2026 року.

Відстань між Дружківкою та фронтом 6.05.2026. Фото: карта deepstate

Дороги у Дружківці затягнуті антидроновими сітками. В об'єктив фотографа потрапив дим після чергового удару по місту. З кожним днем там дедалі більше розбитих будинків та автомобілів, що згоріли через ворожі обстріли.

Проте банер зі Степаном Бандерою, провідним діячем українського національно-визвольного руху XX століття, який очолював Організацію українських націоналістів, тримається на дорозі Дружківки, хоча й пошкоджений. Бандера став символом боротьби за незалежність України, тому цей факт є дуже красномовним.

Банер з Бандерою тримається у Дружківці. Фото: Ян Доброносов

Поруч - спалене авто. Фото: Ян Доброносов

Дим став частиною пейзажу. Фото: Ян Доброносов

Навіть весняного сонячного дня місто виглядає похмурим та зраненим. Фото: Ян Доброносов

На вулицях чимало машин, що згоріли через обстріли. Фото: Ян Доброносов

Дим після прильоту. Фото: Ян Доброносов

Військові на вулицях Дружківки.Фото: Ян Доброносов

Ворог б'є по житлових кварталах, перетворюючи чергове місто Донбасу на руїну. Над Дружківкою постійно літають fpv-дрони, тому антидронові сітки стали частиною пейзажу. Також, на жаль, звичайним явищем стали клуби диму над містом.

Скільки людей було у Дружківці до повномасштабної війни

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у Дружківській громаді проживали понад 60 тисяч осіб, проте зараз більшість змушені були виїхати, щоб не наражати на небезпеку себе і своїх рідних. Проте частина людей залишаються у місті, вони змушені жити у постійній небезпеці та у надважких умовах.

Нагадаємо, на початку березня Дружківку відвідав президент України Володимир Зеленський. Він відзначив бійців нагородами та дізнався оперативний стан на цій ділянці.