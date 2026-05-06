"Кристал Пэлас" - "Шахтер": где и когда смотреть битву за финал Лиги конференций

Дончане попытаются отыграть гандикап в 2 мяча во второй встрече

В четверг, 7 мая, "Шахтер" сыграет гостевой поединок 1/2 финала Лиги конференций УЕФА сезона 2025/26 против "Кристал Пэлас". В первой игре Горняки потерпели поражение от англичан.

"Кристал Пэлас" принимает "Шахтер"

Первая встреча завершилась поражением Горняков — 1:3

Победитель противостояния выйдет в финал Лиги конференций

В прямом эфире в Украине матч "Кристал Пэлас" — "Шахтер" покажет медиа-платформа Megogo. Об этом сообщает "Телеграф".

Посмотреть игру "Кристал Пэлас" — "Шахтер" можно по подпискам: MEGOPACK и "Спорт", а также в MEGOPACK N+S и MEGOPACK Y. На данный момент стоимость просмотра составляет от 279 грн/месяц. Добавим, что встреча состоится в Лондоне (Великобритания) на стадионе "Селхерст Парк", начало встречи в 22:00.

Напомним, "Шахтер" занял 6-е место в основном этапе Лиги конференций. В первом туре ЛК дончане обыграли "Абердин" (2:3), после чего проиграли "Легии" (1:2). В 3-м туре Горняки переиграли "Брейдаблик" (2:0), а в 4-м — "Шемрок Роверс" (2:1). В пятом туре донецкий клуб разобрался с "Хамруном" (2:0), а в шестом — сыграл вничью с "Риекой" (0:0).

На первой стадии плей-офф "Шахтер" выбил из турнира "Лех" (3:1, 1:2). В четвертьфинале Горняки прошли АЗ (3:0, 2:2).