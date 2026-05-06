"Це не припинялось жодного дня". Вікторія Білан-Ращук розкрила, як вагітною дізналася про зраду чоловіка

За словами актриси, Ращук знав коханку вже 20 років

Українська актриса Вікторія Білан-Ращук у відвертому інтерв’ю поділилася болісними подробицями особистого життя — про зради чоловіка, актора-військового Володимира Ращука, кризу у шлюбі та остаточне розставання.

У розмові з Аліною Доротюк актриса розповіла, ще на початку їхніх стосунків історія вже мала драматичний поворот. Вона пригадала, що після кількох місяців шаленого кохання Володимир раптово припинив стосунки, а вже наступного дня з’явився з іншою жінкою і навіть почав із нею жити. Цей період став для Вікторії важким випробуванням — вона довго переживала розрив, хворіла на фоні стресу і не могла працювати поруч із ним.

В нас було шалене кохання. Більше нічого не треба. Воно протривало десь три місяці. А потім, ну, це сталось дуже різко. Ввечері він мені написав: "Я тебе дуже люблю, жити без тебе не можу". А зранку написав: "Між нами все". Майже трохи на наступний день я вже його побачила з іншою. І він з нею почав одразу жити. Для мене це була велика трагедія, бо я його дуже кохала. Я дуже захворіла, заробила собі, можемо сказати так, невиліковну хворобу на стресах Вікторія Білан-Ращук

Згодом, за її словами, Ращук повернувся і наполегливо просив пробачення. Вони мали відверту розмову, після якої він переконував, що вона не пошкодує про шлюб із ним. Актриса розповіла, що він довго добивався її довіри і зрештою зробив романтичну пропозицію. У підсумку пара прожила разом понад 13 років, із яких 10 — офіційно у шлюбі.

Втім, як зазначила зірка, ситуація повторилася. Вона почала помічати тривожні сигнали — чоловік постійно тримав при собі телефон, навіть уночі. Одного разу їй вдалося побачити переписку, яка свідчила про його зв’язок з іншою жінкою. Спочатку, за її словами, він переконував, що це лише спілкування без фізичної зради, однак пізніше з’ясувалося, що їхні стосунки були значно глибшими.

Я розблоковую телефон і я бачу переписку. А там: "Ти маєш від неї піти, ти маєш її покинути" і все інше... І я це бачу. В мене був такий стрес. Але він запевнив, що це тільки переписка. Нічого серйозного не було. Фізичної близькості не було. Це була просто переписка. Я її тут же набрала одразу з його телефону. Вона слухавку не взяла. Я набрала зі свого телефону її номер. Я їй сказала: "У нас сім'я, в нас кохання, я вагітна". На що я почула відповідь: "Я знаю, що ти вагітна. І що?". От і все Вікторія Білан-Ращук

Актриса наголосила, що найболючішим стало те, що це відбувалося під час її вагітності. За її словами, чоловік фактично жив подвійним життям: міг бути з нею, демонструвати турботу та кохання, а потім їхати до іншої. Згодом вона дізналася, що він навіть проводив із коханкою кілька днів разом, тоді як вона готувала його до служби.

Це все відбувалося у минулому році, 25-му. Він приїхав з ППД (пункт постійної дислокації — ред.) з квітами, обіймав мене, цілував, дякував за те, що я йому дала можливість побути самому. Ранок, вечір, ранок, така романтика, так все добре. А потім я вже побачила в телефоні. Виявляється, це не припинялось жодного дня. Тобто, коли він мені пообіцяв, що вони не будуть спілкуватися і це тільки віртуально, перше ж повідомлення було: "Ну, як тобі цей цирк?". І почалось обговорювання і насміхання над тим, як я це переживала Вікторія Білан-Ращук

Переломним моментом, за словами актриси, стала випадкова ситуація під час зйомок реаліті-шоу "Зрадники": через помилку координаторів вона отримала повідомлення, адресоване не їй, а іншій жінці, яку теж звати Вікторія. Саме тоді вона остаточно зрозуміла, що стосунки завершені, і почала збирати речі чоловіка.

Ми зайшли в квартиру, він почав виносити речі. Виносив речі і плакав. Потім попросив мене, бо в цю ніч, коли я його не пустила, він хотів доторкнутись до живота. Я заборонила: "Там моя дитина". Я кажу: "Це перш за все моє тіло, а потім там твоя дитина" Вікторія Білан-Ращук

Вона також розповіла, що вагітність пережила у важкому емоційному стані — фактично наодинці, без підтримки чоловіка. За її словами, він міг не виходити на зв’язок тижнями, попри те, що сам говорив про бажання мати дитину.

Я тоді йому сказала: "Краще б я тебе поховала, знала, де ти, ніж ти так зі мною вчинив. А так я тебе вимолила від смерті для іншої". Потім я вибачалась перед ним. Я казала: "Я тобі ніколи не бажала смерті. Я за тебе молилась. Я тебе дуже кохала. Я тобі і зараз не бажаю смерті". Я йому не бажаю нічого поганого. Правда. Але зараз для нього це козир. Він мені зараз постійно цим штрикає Вікторія Білан-Ращук

Наразі, як зазначила актриса, судовий процес щодо розлучення ще попереду. Попри пережите, вона зізнається, що сподівається у майбутньому зустріти людину, з якою зможе створити здорову сім’ю та гідно виховати сина без Володимира.

Я би все-таки хотіла, щоб мені Боженька послав ту людину, з якою б я гідно виховувала сина, подаючи приклад чоловіка Вікторія Білан-Ращук

