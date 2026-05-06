"Це не припинялось жодного дня". Вікторія Білан-Ращук розкрила, як вагітною дізналася про зраду чоловіка
За словами актриси, Ращук знав коханку вже 20 років
Українська актриса Вікторія Білан-Ращук у відвертому інтерв’ю поділилася болісними подробицями особистого життя — про зради чоловіка, актора-військового Володимира Ращука, кризу у шлюбі та остаточне розставання.
У розмові з Аліною Доротюк актриса розповіла, ще на початку їхніх стосунків історія вже мала драматичний поворот. Вона пригадала, що після кількох місяців шаленого кохання Володимир раптово припинив стосунки, а вже наступного дня з’явився з іншою жінкою і навіть почав із нею жити. Цей період став для Вікторії важким випробуванням — вона довго переживала розрив, хворіла на фоні стресу і не могла працювати поруч із ним.
В нас було шалене кохання. Більше нічого не треба. Воно протривало десь три місяці. А потім, ну, це сталось дуже різко. Ввечері він мені написав: "Я тебе дуже люблю, жити без тебе не можу". А зранку написав: "Між нами все". Майже трохи на наступний день я вже його побачила з іншою. І він з нею почав одразу жити. Для мене це була велика трагедія, бо я його дуже кохала. Я дуже захворіла, заробила собі, можемо сказати так, невиліковну хворобу на стресах
Згодом, за її словами, Ращук повернувся і наполегливо просив пробачення. Вони мали відверту розмову, після якої він переконував, що вона не пошкодує про шлюб із ним. Актриса розповіла, що він довго добивався її довіри і зрештою зробив романтичну пропозицію. У підсумку пара прожила разом понад 13 років, із яких 10 — офіційно у шлюбі.
Втім, як зазначила зірка, ситуація повторилася. Вона почала помічати тривожні сигнали — чоловік постійно тримав при собі телефон, навіть уночі. Одного разу їй вдалося побачити переписку, яка свідчила про його зв’язок з іншою жінкою. Спочатку, за її словами, він переконував, що це лише спілкування без фізичної зради, однак пізніше з’ясувалося, що їхні стосунки були значно глибшими.
Я розблоковую телефон і я бачу переписку. А там: "Ти маєш від неї піти, ти маєш її покинути" і все інше... І я це бачу. В мене був такий стрес. Але він запевнив, що це тільки переписка. Нічого серйозного не було. Фізичної близькості не було. Це була просто переписка. Я її тут же набрала одразу з його телефону. Вона слухавку не взяла. Я набрала зі свого телефону її номер. Я їй сказала: "У нас сім'я, в нас кохання, я вагітна". На що я почула відповідь: "Я знаю, що ти вагітна. І що?". От і все
Актриса наголосила, що найболючішим стало те, що це відбувалося під час її вагітності. За її словами, чоловік фактично жив подвійним життям: міг бути з нею, демонструвати турботу та кохання, а потім їхати до іншої. Згодом вона дізналася, що він навіть проводив із коханкою кілька днів разом, тоді як вона готувала його до служби.
Це все відбувалося у минулому році, 25-му. Він приїхав з ППД (пункт постійної дислокації — ред.) з квітами, обіймав мене, цілував, дякував за те, що я йому дала можливість побути самому. Ранок, вечір, ранок, така романтика, так все добре. А потім я вже побачила в телефоні. Виявляється, це не припинялось жодного дня. Тобто, коли він мені пообіцяв, що вони не будуть спілкуватися і це тільки віртуально, перше ж повідомлення було: "Ну, як тобі цей цирк?". І почалось обговорювання і насміхання над тим, як я це переживала
Переломним моментом, за словами актриси, стала випадкова ситуація під час зйомок реаліті-шоу "Зрадники": через помилку координаторів вона отримала повідомлення, адресоване не їй, а іншій жінці, яку теж звати Вікторія. Саме тоді вона остаточно зрозуміла, що стосунки завершені, і почала збирати речі чоловіка.
Ми зайшли в квартиру, він почав виносити речі. Виносив речі і плакав. Потім попросив мене, бо в цю ніч, коли я його не пустила, він хотів доторкнутись до живота. Я заборонила: "Там моя дитина". Я кажу: "Це перш за все моє тіло, а потім там твоя дитина"
Вона також розповіла, що вагітність пережила у важкому емоційному стані — фактично наодинці, без підтримки чоловіка. За її словами, він міг не виходити на зв’язок тижнями, попри те, що сам говорив про бажання мати дитину.
Я тоді йому сказала: "Краще б я тебе поховала, знала, де ти, ніж ти так зі мною вчинив. А так я тебе вимолила від смерті для іншої". Потім я вибачалась перед ним. Я казала: "Я тобі ніколи не бажала смерті. Я за тебе молилась. Я тебе дуже кохала. Я тобі і зараз не бажаю смерті". Я йому не бажаю нічого поганого. Правда. Але зараз для нього це козир. Він мені зараз постійно цим штрикає
Наразі, як зазначила актриса, судовий процес щодо розлучення ще попереду. Попри пережите, вона зізнається, що сподівається у майбутньому зустріти людину, з якою зможе створити здорову сім’ю та гідно виховати сина без Володимира.
Я би все-таки хотіла, щоб мені Боженька послав ту людину, з якою б я гідно виховувала сина, подаючи приклад чоловіка
