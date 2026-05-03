Усик — Верховен: ціни на квитки приємно здивували

Ціни на шоу не кусаються

Стартував продаж квитків на великий вечір боксу 23 травня у Гізі (Єгипет). У головному бою шоу на рингу змагатимуться чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF Олександр Усик (24-0, 15 КО) та відомий кікбоксер Ріко Верховен (1-0, 0 КО) з Нідерландів.

До продажу надійшли квитки трьох цінових категорій. Про це повідомляє офіційна єгипетська платформа для продажу квитків на спортивні та культурні заходи tazkarti.

Ціна за квиток стартує з 2100 єгипетських фунтів (близько 1720 грн) на верхніх трибунах, 3800 єгипетських фунтів (3100 грн) на нижніх трибунах та 5800 єгипетських фунтів (4750 грн) на преміумтрибунах.

Ціни на вечір боксу у Гізі приємно здивували вболівальників. Користувачі пабліку LuckyPunch оцінили таку щедрість організаторів.

На цей час Усик володіє трьома основними чемпіонськими поясами з чотирьох. Титул WBO відійшов британцю Фабіо Вордлі (20-0-1, 19 КО) після того, як Усик відмовився від обов’язкового захисту. До речі, британець також проведе свій бій у травні 2026 року.

Нагадаємо, шоу Усик — Верховен пройде в Єгипті біля пірамід. Український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити ще один чемпіонський пояс через бій із кікбоксером. До речі, Ріко отримає рекордний гонорар за бій із боксером, Усик заробить набагато більше.

У квітні 2026 року Олександр і Ріко вперше зустрілися віч-на-віч на першій пресконференції. Там Усик придумав новий мем.