"Динамо" — "Шахтар": онлайн-трансляція українського Класіко (відео)

Всеукраїнське дербі пройде у Києві

У неділю, 3 травня, відбудеться центральний матч другого кола Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтар". Команди на цей час не є прямими конкурентами у турнірній таблиці, проте дербі завжди має принциповий характер.

Що потрібно знати

"Динамо" прийме "Шахтар" у 26 турі

Біло-сині претендують на медалі УПЛ, Гірники — на чемпіонство

Розсудить зустріч Олександр Афанасьєв, за VAR відповідає Володимир Новохатній

На сайті "Телеграф" буде доступна пряма відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар" від Football Hub. Початок гри о 18:00 за київським часом.

Онлайн відеотрансляція матчу "Динамо" — "Шахтар"

Гірники підходять до гри як беззаперечний фаворит і претендент на титул чемпіона. "Динамо" у відповідь бореться за попадання в топ-3, адже кияни ризикують залишитися без єврокубків (якщо не потраплять у топ-3 і не виграють Кубок України, — ред.).

Додамо, що матч "Динамо" — "Шахтар" покажуть по ТБ. Гру можна подивитися на кількох платформах.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу "Шахтарю" за "золото", ймовірно, не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".

"Шахтар", своєю чергою, мчить до чемпіонства в УПЛ, а також веде боротьбу за потрапляння у фінал Ліги конференцій. Щоправда, у першому півфіналі Гірники зазнав поразки від "Крістал Пелас" з рахунком 1:3.