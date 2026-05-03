"Шахтар" здобув вольову перемогу у дербі проти "Динамо" (відео)

Всеукраїнське дербі залишилося за "Шахтарем"

У неділю, 3 травня, відбувся центральний матч другого кола Української прем’єр-ліги (УПЛ) "Динамо" — "Шахтар". Українське Класіко проходило у Києві.

Що потрібно знати

"Динамо" програло "Шахтарю" у Києві

Пономаренко забив супергол у першому таймі

Гірники відповіли двома голами у другій половині

Зустріч, що відбулася на стадіоні імені Валерія Лобановського, завершилась перемогою Гірників із рахунком 1:2. Про це повідомляє "Телеграф".

"Динамо" активно розпочало поєдинок, що призвело до швидкого голу. На 13-й хвилині Матвій Пономаренко приголомшив Різника та Гірників ударом із центру поля. Донеччани вирівняли гру та закономірно зрівняли рахунок. У дебюті другого тайму відзначився Лукас Феррейра, якому допоміг рикошет від захисника. На 68-й хвилині Лассіна Траоре забив переможний гол у грі, вдало зігравши на добиванні. Додамо, що "динамівці" були близькими до того, щоб зрівняти рахунок, але взяття воріт Герреро VAR скасував через офсайд, а в інших моментах Біло-синім не вистачило точності.

Нагадаємо, "Динамо" провалило єврокубкову кампанію 2025/26, не зумівши вийти у плей-оф Ліги конференцій. У чемпіонаті України кияни змагаються за медалі, проте нав’язати боротьбу "Шахтарю" за "золото" не зможуть. Кубок України – єдиний трофей, на який претендують Біло-Сині у поточній кампанії. У фіналі турніру кияни зіграють проти "Чернігова". Вирішальна гра відбудеться 20 травня на "Львів-Арені".

"Шахтар", своєю чергою, мчить до чемпіонства в УПЛ, а також веде боротьбу за потрапляння у фінал Ліги конференцій. Щоправда, у першому півфіналі Гірники зазнали поразки від "Крістал Пелас" з рахунком 1:3.