Усик - Верховен: цены на билеты приятно удивили

Цены на шоу не кусаются

Стартовала продажа билетов на большой вечер бокса 23 мая в Гизе (Египет). В главном бою шоу на ринге сразятся чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBC, WBA и IBF Александр Усик (24-0, 15 КО) и известный кикбоксер Рико Верховен (1-0, 0 КО) из Нидерландов.

Что нужно знать

Усик и Верховен проведут бой по правилам бокса

Цены на билеты стартуют с 1720 грн

Бой пройдет возле пирамид

В продажу поступили билеты трех ценовых категорий. Об этом сообщает официальная египетская платформа для продажи билетов на спортивные и культурные мероприятия tazkarti.

Цена за билет стартует с 2100 египетских фунтов (около 1720 грн) на верхних трибунах, 3800 египетских фунтов (3100 грн) на нижних трибунах и 5800 египетских фунтов (4750 грн) на премиум-трибунах.

Цены на вечер бокса в Гизе приятно удивили болельщиков. Пользователи паблика LuckyPunch оценили такую щедрость организаторов.

На данный момент Усик владеет тремя основными чемпионскими поясами из четырех. Титул WBO отошел британцу Фабио Уордли (20-0-1, 19 КО), после того, как Усик отказался от обязательной защиты. К слову, британец также проведет свой бой в мае 2026 года.

Напомним, шоу Усик — Верховен пройдет в Египте возле пирамид. Украинский "Кот" является безоговорочным фаворитом. Добавим, что Александр может потерять еще один чемпионский пояс из-за боя с кикбоксером. К слову, Рико получит рекордный гонорар за бой с боксером, Усик заработает намного больше.

В апреле 2026 года Александр и Рико впервые встретились лицом к лицу на первой пресс-конференции. Там Усик придумал новый мем.