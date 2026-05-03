Куди зникла Ассоль (SWOIIA)? У мережі обговорюють чутки про переїзд співачки до РФ

Співачка видалила всі соцмережі

Зникнення з соцмереж, відсутність будь-яких заяв і тривожні припущення про можливий переїзд — ім’я співачки Ассоль (SWOIIA) раптово опинилося в центрі гучних обговорень. У мережі ширяться чутки, що тепер вона мешкає у Росії.

У Telegram-каналі блогера Богдана Беспалова з’явився допис, який і став поштовхом до дискусій. У ньому йдеться про те, що "ходять чутки", нібито артистка видалила всі свої соціальні мережі, щоб переїхати до Росії. Водночас автор не подає цю інформацію як підтверджений факт, а лише запитує підписників, чи хтось володіє деталями.

Як випливає з публікації в Telegram-каналі блогера, наразі ці дані залишаються лише на рівні обговорень і не мають офіційного підтвердження. Жодних заяв від самої співачки чи її представників поки не з’являлося.

Користувачі у коментарях активно реагують на допис — одні намагаються знайти підтвердження або спростування, інші закликають не робити передчасних висновків без перевірених джерел. Будь-які припущення щодо переїзду українських артистів до РФ під час повномасштабної війни сприймаються особливо гостро.

До слова, співачка дійсно видалила свою сторінку в Instagram без жодних пояснень. Неможливо також знайти її аккаунт в TikTok.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Катю Гуменюк, сценічне ім'я якої SWOIIA. Вона здобула першу популярність у дитинстві та на той час конкурувала з такою ж юною Аліною Гросу.