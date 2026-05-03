Поповнення у родині Решетніків? Дружина телеведучого показала "округлий животик"
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Зіркове подружжя вже давно говорить про донечку
Дружина телеведучого Григорія Решетнік Христина знову заінтригувала підписників новиною про поповнення у сім'ї. У новому ролику вона з’явилася з округлим животиком під ніжну, повільну музику — саме у такому стилі знаменитості зазвичай повідомляють про вагітність.
Перші секунди відео виглядали доволі серйозно і навіть зворушливо — Христина ніжно трималася за живіт і посміхалася в камеру. Однак уже за мить на екрані з’явився напис: "У мене є новина: у мене теж є животик". Такий ролик з'явився на її сторінці в Інстаграм.
Остаточно розставивши всі крапки, вона підписала відео з іронією: "дівчата, у вас теж так? у мене — коли поїм". У коментарях з'явився і Григорій Решетнік, який підтримав жарт дружини, написавши: "я щодня вагітний двійнею".
Підписники на такий гумор відреагували дуже емоційно — багато хто сміється з жарту. Водночас частина аудиторії не приховує легкого розчарування — адже вже тривалий час у публічному просторі обговорюється можливість поповнення у родині Решетніків, зокрема народження доньки.
Попри це, більшість прихильників підтримали блогерку та оцінили її самоіронію. Судячи з реакції Христині вдалося не лише розвеселити аудиторію.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталка Денисенко відреагувала на чутки про вагітність. Акторка розповіла, що її коханий Юрій Савранський хоче ще одну дитину. У нього вже є син та донька від попереднього шлюбу.