Поповнення у родині Решетніків? Дружина телеведучого показала "округлий животик"

Зіркове подружжя вже давно говорить про донечку

Дружина телеведучого Григорія Решетнік Христина знову заінтригувала підписників новиною про поповнення у сім'ї. У новому ролику вона з’явилася з округлим животиком під ніжну, повільну музику — саме у такому стилі знаменитості зазвичай повідомляють про вагітність.

Перші секунди відео виглядали доволі серйозно і навіть зворушливо — Христина ніжно трималася за живіт і посміхалася в камеру. Однак уже за мить на екрані з’явився напис: "У мене є новина: у мене теж є животик". Такий ролик з'явився на її сторінці в Інстаграм.

Остаточно розставивши всі крапки, вона підписала відео з іронією: "дівчата, у вас теж так? у мене — коли поїм". У коментарях з'явився і Григорій Решетнік, який підтримав жарт дружини, написавши: "я щодня вагітний двійнею".

Підписники на такий гумор відреагували дуже емоційно — багато хто сміється з жарту. Водночас частина аудиторії не приховує легкого розчарування — адже вже тривалий час у публічному просторі обговорюється можливість поповнення у родині Решетніків, зокрема народження доньки.

Попри це, більшість прихильників підтримали блогерку та оцінили її самоіронію. Судячи з реакції Христині вдалося не лише розвеселити аудиторію.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Наталка Денисенко відреагувала на чутки про вагітність. Акторка розповіла, що її коханий Юрій Савранський хоче ще одну дитину. У нього вже є син та донька від попереднього шлюбу.