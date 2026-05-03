Стало відомо, коли "АТБ" починає працювати по-новому

Нове правило поширюється на співробітників

У мережі супермаркетів "АТБ" з неділі, 3 травня, починають діяти нові правила — щодня проводитиметься "хвилина мовчання". Таким чином, о 9:00 обслуговування на касах буде зупинено рівно на одну хвилину.

Про це "Телеграфу" стало відомо зі своїх джерел. Відповідні пропозиції було викладено у рекомендаціях щодо видачі Наказу щодо підтримки національної самоідентичності.

Згідно з задумом, о 9:00 усі працівники супермаркету мають припинити всі процеси та розмови, вшановуючи пам’ять загиблих на війні Росії проти України. Це стосується працівників, задіяних у виконанні безперервних виробничих процесів.

Каси в цей час не працюватимуть. Після завершення хвилини мовчання звучатиме гімн України (протягом однієї хвилини). Поки він звучить, працівники мають стояти й висловити свою повагу до країни.

Нові правила в "АТБ"

Хвилина мовчання в Україні — що відомо

Указ президента про загальнонаціональну хвилину мовчання в Україні діє з 16 березня 2022 року. Щодня о 9:00 українці мають вшановувати пам’ять усіх співвітчизників, які загинули внаслідок збройної агресії Росії.

На вулицях багатьох міст через гучномовці звучить відлік хвилини мовчання, іноді поліція на хвилину зупиняє рух транспорту центральними вулицями.

