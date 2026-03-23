"Усик жадає крові": названа перша жертва боксера в українському футболі

Новий футбольний функціонер розпочав з гучної справи

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF, олімпійський чемпіон, перший віцепрезидент ФК "Полісся" Олександр Усик (24-0, 15 КО) завдав свого першого удару в українському футболі. "Жертвою" боксера став арбітр Денис Шурман, який відповідав за VAR (система відеодопомоги арбітрам) на матчі "Полісся" — "Динамо" (1:2).

Що потрібно знати

Усик вимагає жорстко покарати арбітра

Олександр дзвонив Андрію Шевченку з приводу суддівства

Боксер напередодні отримав посаду в "Поліссі"

Усик зажадав довічно заборонити Шурману займатися суддівською діяльністю. Про це йдеться у спільній заяві боксера та президента "Полісся" Геннадія Буткевича від понеділка, 23 березня.

За словами Усика, суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним припустилася двох грубих помилок у грі.

На 21-й хвилині безпідставно не зарахував гол ФК "Полісся";

На 45+3-й хвилині не покарав гравця ФК "Динамо" (Київ) Крістіана Біловара за грубий фол із ризиком серйозного пошкодження гравцю команди-суперника.

Блогер та журналіст Ігор Бурбас зазначив, що Усик почав виконувати обов’язки віцепрезидента "Полісся" ще до свого призначення 22 березня. Олександр нібито дзвонив президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку з проханням, щоб суддівство у матчі ЛНЗ — "Полісся" (1:3) було незаангажованим.

Усик та Буткевич жадають крові. Це люстрація арбітра у чистому вигляді. Перший удар Усика і нокаут! Ігор Бурбас

Денис Шурман/Фото: УАФ

