"Усик жадає крові": названа перша жертва боксера в українському футболі
Новий футбольний функціонер розпочав з гучної справи
Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версіями WBC, WBA та IBF, олімпійський чемпіон, перший віцепрезидент ФК "Полісся" Олександр Усик (24-0, 15 КО) завдав свого першого удару в українському футболі. "Жертвою" боксера став арбітр Денис Шурман, який відповідав за VAR (система відеодопомоги арбітрам) на матчі "Полісся" — "Динамо" (1:2).
Що потрібно знати
- Усик вимагає жорстко покарати арбітра
- Олександр дзвонив Андрію Шевченку з приводу суддівства
- Боксер напередодні отримав посаду в "Поліссі"
Усик зажадав довічно заборонити Шурману займатися суддівською діяльністю. Про це йдеться у спільній заяві боксера та президента "Полісся" Геннадія Буткевича від понеділка, 23 березня.
За словами Усика, суддівська бригада на чолі з Миколою Балакіним припустилася двох грубих помилок у грі.
- На 21-й хвилині безпідставно не зарахував гол ФК "Полісся";
- На 45+3-й хвилині не покарав гравця ФК "Динамо" (Київ) Крістіана Біловара за грубий фол із ризиком серйозного пошкодження гравцю команди-суперника.
Блогер та журналіст Ігор Бурбас зазначив, що Усик почав виконувати обов’язки віцепрезидента "Полісся" ще до свого призначення 22 березня. Олександр нібито дзвонив президенту Української асоціації футболу (УАФ) Андрію Шевченку з проханням, щоб суддівство у матчі ЛНЗ — "Полісся" (1:3) було незаангажованим.
Усик та Буткевич жадають крові. Це люстрація арбітра у чистому вигляді. Перший удар Усика і нокаут!
Нагадаємо, зараз Усик веде підготовку до поєдинку проти "Короля кікбоксингу" Ріко Верховена. Цей бій відбудеться у Єгипті біля пірамід. До речі, український "Кіт" є беззаперечним фаворитом. Додамо, що Олександр може втратити чемпіонський пояс через бій із кікбоксером.