Запрошення для Путіна: чи поїде він на саміт G20 та навіщо Трамп його покликав

Українські експерти попереджають про ризик легітимізації Кремля

Міністерство закордонних справ РФ заявило про отримання офіційного запрошення на саміт G20 "на найвищому рівні" від американської сторони. Офіційні представники Кремля ще не надали відповіді щодо формату участі, проте українські експерти впевнені — чекати президента Росії Володимира Путіна на цьому саміті не варто. Водночас, у президента США Дональда Трампа є свої цілі для запрошення.

Що потрібно знати:

Саміт відбудеться у Маямі 14–15 грудня 2026 року

Участь Путіна малоймовірна — можливий онлайн-формат

Українські політики назвали запрошення дипломатичною помилкою

Саміт може мати внутрішньополітичне значення для США

Голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва, нардеп Олександр Мережко в коментарі "Телеграфу" називає подібне запрошення величезною дипломатичною та політичною помилкою з боку Сполучених Штатів, адже це спосіб легітимізувати Путіна попри воєнні злочини.

"Путін же як сприймає такі речі? Він продовжує знищувати нашу інфраструктуру, бомбити цивільне населення. І він такі жести з боку Сполучених Штатів сприймає як щось, що заохочує його. Тобто він сприймає, що я правий, я можу продовжувати вбивати цивільне населення, і мені за це нічого не буде, — пояснює Мережко. — Це навіть заохочує його більше вчиняти злочинів проти цивільного населення. Він так сприймає це, принаймні".

Путіна не налякає можлива публічна обструкція на саміті, проте на думку Мережко він в США на зустріч не поїде. Попередня зустріч відбувалась в Анкориджі на військовій базі, на зустрічі "двадцятки" ситуація інша.

Чому він не поїде? Тому що він параноїк, боїться за свою безпеку. Тому що заходи "Великої двадцятки" проводяться в більш-менш публічних місцях. А Путін цього боїться, навіть якщо його запросять, то я думаю, що побоїться приїхати. Скоріше за все, може онлайн виступити і прислати замість себе Лаврова. Але сам побоїться приїхати. Він їде або в тоталітарні держави типу Китаю, де стовідсоткова безпека, або як Трамп його запросив на військову базу. А [у Флориді] напевне будуть протести, акції з боку американського суспільства, української діаспори, діаспори інших країн. Олександр Мережко , голова Комітету Верховної Ради України з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва

Зокрема, в Маямі, де запланований саміт, велика діаспора з Куби. Мережко нагадує — американські кубинці розуміють, що тоталітарний режим на їхній батьківщині тримається на російській підтримці.

Протест проти Путіна під час візиту до Анкориджа

Голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко наголошує — питання про недопуск Путіна на саміти G20 ніколи не стояло, адже Росія є членом "Великої двадцятки".

"Трамп бачить світову політику, перш за все, як спілкування і ухвалення рішень великими головними лідерами. Трамп ставиться до "Великої двадцятки" не так критично, як до "Великої сімки", де він в явній меншості і його дратує, що його там намагаються вчити, що він там не домінує. А G20 для нього більш прийнятний варіант, бо там є головні світові лідери, на його думку, — це він, Сі Цзіньпін і Путін", — пояснює експерт мотиви американського президента.

Курорт Мар-а-Лаго у Палм-Біч у штаті Флорида належить Трампу

Ба більше — для Трампа, на думку Фесенка, саміт у Флориді "буде фестиваль на честь Трампа поруч з його резиденцією". Тож він має там виступати в ролі господаря і хизуватись своїм багатством.

Це не намагання реабілітувати Путіна (на превеликий жаль, для Трампа нема жодного значення, як сприймають Путіна, він його не сприймає як вбивцю, для нього це війна. Всі обстріли, вбивства, які відбуваються на цій війні, йому не подобаються, він про це каже. Йому не подобається, що вбивають тисячі людей, але це війна, і він тримає нейтралітет, — нікого не засуджує, для нього тут немає сторони агресора і сторони жертви, для нього є дві сторони війни. А головне, Путін входить у вищу геополітичну лігу разом із ним і Сі Цзіньпіном, і тому їм треба зустрічатися, а саміт "Великої Двадцятки" — це гарний привід зустрітися так, щоб всі вшанували Трампа саме на його території. Володимир Фесенко, голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента"

І хоча Путіну можуть відвести роль "запрошеної зірки", треба враховувати контекст, адже ніхто не може передбачити політичні проблеми, які будуть на момент саміту. "Для Трампа це ще може бути "компенсацією" після цілком ймовірної поразки його партії на проміжних виборах до Конгресу, йому треба якось буде відновлювати свою репутацію потужного лідера. Тож цей саміт може стати формою компенсації внутрішніх проблем для Трампа і, знов-таки, відновлення його нарцисичного суперего", — резюмує Фесенко.

