Чому Зеленський та Нетаньягу не спілкуються: посол пояснив, чи є конфлікт

Спроба організувати розмову не мала успіху

Президент України Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу не контактували останніми роками, але не через погані стосунки, а через завантаженість з обох сторін. При цьому між країнами зберігається потенціал для співпраці.

Про це кореспондентові "Телеграфа" в ексклюзивному коментарі розповів посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський. За його словами, нещодавно ізраїльська сторона ініціювала телефонну розмову між ними, але вона не відбулася.

Нещодавно було звернення з нашого боку до президента Зеленського організувати телефонну розмову із прем’єр-міністром Нетаньягу. На жаль, вони не знайшли часу у розкладі та не змогли домовитися про час розмови. Тож сподіваюся, що буде розмова незабаром. Є про що говорити зазначив співрозмовник.

При цьому, у відносинах Зеленського та Нетаньягу немає натягнутості, вони залишаються добрими, але зараз обидві країни зайняті своєю війною, тому складно знайти час, щоб "займатися проблемами одна одної".

Обидві країни зараз зайняті власними проблемами. Але стосунки у нас хороші, я не назвав би їх натягнутими. І контакти є на всіх рівнях і в тому числі між президентом Зеленським та президентом Герцогом (Іцхак Герцог — президент Ізраїлю — Ред.) між міністрами закордонних справ. Я хочу нагадати, що був візит нашого міністра закордонних справ минулого року влітку до Києва. Тож у принципі у нас все нормально. Є про що говорити, є спільні теми пояснює Бродський.

Посол додав, що хоча в Україні та Ізраїлі абсолютно різні війни, але вони відбуваються в один часовий проміжок, тому, безумовно, є зв’язок між тим, що відбувається на Близькому Сході та в Україні.

Тому хоч би про це можна говорити. Крім того, можна говорити про співпрацю як у цивільних галузях. Зрозуміло, що ізраїльський досвід потрібен Україні щодо енергетики, щодо водопостачання, щодо інфраструктури. І зокрема військово-технічному співробітництві. Ми маємо великий потенціал, тому що ми єдині дві країни у світі, які хочуть знищити і говорять про це відкрито каже він.

Окремо дипломат наголосив на інтересі Ізраїлю до українських рішень. Між країнами є обмін досвідом та контактами.

Говорячи про роль Ірану, Бродський наголосив, що ослаблення цієї країни зрештою призведе і до ослаблення Росії.

Те, що відбувається з Іраном, на користь Україні. Можливо, не в короткостроковій перспективі. Я розумію, що зараз увага переключилася на Близький Схід. Ціни на нафту зростають, відповідно, доходи Росії зростають, але в середньостроковій, у довгостроковій перспективі я думаю, що Україна виграє вважає Бродський.

При цьому режим Ірану, який все ще не впав, на думку посла, не протримається довгий час.

Неможливо придушувати свій народ нескінченно. Тому я думаю, це лише питання часу, коли режим зміниться. Я скажу так, що такі режими не повинні довго жити. підсумував співрозмовник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи допоможе Київ Ізраїлю у війні з Іраном. Експерти дали пояснення.