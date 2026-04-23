"Це не глухий кут - це гірше". Кульпа про переговори з Росією, погрози Трампа та вступ в ЄС

Якби Київ давав свої гарантії безпеки Європі, вони були б набагато надійніші, ніж американські

Переговори України та Росії не зайшли в глухий кут, однак в них точно є велика проблема — лицемірство Кремля. Ба більше, погрози президента США Дональда Трампа вийти з НАТО додають олії у вогонь.

Про це "Телеграфу" розповів Пьотр Кульпа, голова правління Республіканського фонду України, екссекретар польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО, політичний аналітик.

Нещодавно керівник ОП Буданов знову заговорив про червоні лінії на переговорах з Росією, а на вашу думку, чи не зайшли вони в глухий кут?

— Це не глухий кут — це гірше. Я вважаю, що те, з чим маємо справу зараз — це лицемірство. Лицемірство, яке змушує всіх цих людей, які кажуть, що існує НАТО, треба зміцнювати трансатлантичні відносини, а насправді всі розуміють, що Трамп потенційно так само небезпечний, як і Путін. Ігри між Путіним та Трампом за наш рахунок, за рахунок Центральної Європи — це перший момент.

Другий момент – це питання, як розігрувати цей конфлікт, тому що є передумови, які кажуть, що Росія могла б бути зацікавлена ​​у тому, щоб призупинити конфлікт проти України. Але вони насправді не хочуть припинення, не хочуть миру. Їм набагато цікавіше перемогти Україну, перемагаючи Європу.

Якби, наприклад, сьогодні вдарили 2 000 — 3 000 дронів по Європі. Що Європа зробить? Звернеться до п'ятої статті НАТО, до Сполучених Штатів. І Трамп може прийти як переговорник. І говорити з Путіним, так? Однак в такому разі, по-перше, Європа перестане допомагати Україні, а по-друге, ймовірніше, зніме усі санкції проти Росії.

Пьотр Кульпа

По-третє, усі іноземні війська виведуться і це найнебезпечніше. У доктрині, яку підготував Олдридж Коул, написано, що Сполучені Штати, американські хлопці не воюватимуть, не будуть гинути за безпеку Європи. При цьому зараз Трамп робить Росії послугу, якою каже, що далі зніме з них санкції. Вони не впливають на кількість нафти, яка є на землі.

Трамп робить це (послаблює санкції — ред.) заради тільки того, щоб Путін мав більше грошей, щоб не боявся фінансового дефіциту. Далі президент США говорить про вихід із НАТО, але не говорить про вихід із Європи. По суті, він хоче розділити союзників у Європі на так званих добрих та поганих.

Чому територіальне питання найгостріше?

— Тут треба наголосити, що є сіра зона безпеки. Але питання, хто її заповнить? Адже як сказав Зеленський, що у разі виходу США з європейської частини НАТО, створюється передумова для того, щоб гарантом безпеки виступала Україна. Тут в принципі Києву немає, що втрачати, держава і так у стані війни.

Якби Україна давала б свої гарантії безпеки, вони набагато надійніші, ніж американські гарантії, по-перше. По-друге, Україна могла б монетизувати свою позицію. Бо цей союз військовий, якби вдарили по Європі, він виникав би на українських умовах. І тоді ці односторонні гарантії змінюються двосторонніми.

В такому разі Україна могла б вимагати від своїх потенційних союзників інтенсифікувати підтримку для себе, змінювати інфраструктуру, щоб можна було на їхній території виготовляти українську продукцію. Тоді б сценарій, який розіграє Путін та Трамп, потрапив у блокаду. Згодом усі в результаті повернулися б до історичних ролей. Фактично сили розподілилися б між Чорним та Балтійським морями.

Франція, Німеччина говорять про певне полегшене членство України в ЄС. Що це за риторика взагалі?

— Це досить глобальне питання у Європі. По-перше, глобально єдина валюта, яка є в Європі зараз — це сила. Тобто той, хто має інструменти насильства, той і правий. Наразі в Європі є три центри сили: Париж, Лондон, і Київ. Але в рамках Європейського союзу є лише один — Париж.

Німеччина володіє грошима з боргу (тобто банки видають державі кредити — ред.). Єдина країна, яка дійсно володіє грошима — Нідерланди. І тут ЄС знаходиться в складній ситуації, адже реальна військова сила — це 150-170 бригад з загальних 210. При цьому українців (на території України — ред.) 100-120 бригад, які можуть воювати. Однак Франція та Британія як центри сили пов'язані лише ядерною зброєю. Найбільша військова продукція виготовляється в Україні. Вона виробляє 60-70% власної зброї, яка робиться на власних компонентах, уникають навіть китайської.

За кількістю ударних одиниць фірма Firepoint є найбільшою. Ніхто більше не виробляє ударних дронів, які літають на 2000 км. Тут йдеться не тільки про дрони, а й крилаті ракети. Наразі Україна виробляє в рази більше, ніж США та Росія. Коли ж Київ запустить ракету FP9, Москва та Санкт-Петербург будуть без захисту. До чого я веду? Україна — це реальна сила, потужний потенціал, який вже зараз себе показав. Тому Європа зацікавлена в партнерстві.

Україна непробивна. Перемога однозначно за нею. Росія може купувати собі час, втрачати людей, ресурси. І все, аби Путін міг показати, що все в процесі. Але насправді всі розуміють, що росіяни програли цю війну.

І питання ЄС потребує глибшого осмислення, адже у разі входу в Союз створено рамки входу на ринок, ту є "рівні" та "більш рівніші" люди, і це треба враховувати. При цьому друга група має більше прав і робить, що хоче. До прикладу, зараз Німеччина намагається вплинути на ціну дизеля як раз коштом своєї позиції в ЄС. При цьому інші союзники мовчать.

