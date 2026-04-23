Путіну вигадали нове прізвисько: відзначилася олімпійська чемпіонка

Колишня спортсменка стала пропагандисткою Кремля

Олімпійська чемпіонка з ковзанярського спорту, депутатка Держдуми РФ Світлана Журова заявила, що президент Росії Володимир Путін є "справжнім демократом". За її словами, глава Кремля показав зразок демократичності перед Олімпійськими іграми.

Журова назвала Путіна "справжнім демократом"

Мережа сміється з її слів

Світлана підтримує путінський режим

Відповідний коментар Журової наводить "РИА Новости". Світлана заявила, що Захід нібито змушував Путіна заборонити російським атлетам виступити на Іграх без прапора та гімну, проте глава Кремля "не пішов цим шляхом" і спортсмени самі вирішували, їхати на Олімпіаду в нейтральному статусі чи ні.

Наш президент із самого початку казав, що це неприйнятно – змішувати спорт та політику. Від суспільства звучали такі посили, які підігрівалися міжнародними чиновниками, аби саме президент РФ, як і інші президенти з інших країн своїм спортсменам забороняли їхати на змагання. Володимир Володимирович подав серйозний приклад, хоч би як його змушували заборонити нашим спортсменам їхати на змагання без прапора та гімну, коли не пішов цим шляхом. Він одразу сказав, що поважає спортсменів і дає їм можливість самим ухвалити рішення – їхати на змагання у нейтральному статусі чи ні. Наш президент виявився справжнім демократом і людиною, яка має бути прикладом для всіх міжнародних федерацій у тому, як треба поважати спортсменів. Світлана Журова

У мережі лише посміялися зі слів Журова. Користувачі жартують, що до компанії "справжніх демократів" також входять Олександр Лукашенко та Кім Чен Ин. Цікаво, що Світлана зробила заяву на тлі обмежень месенджерів та Інтернету у РФ.

Раніше Путін нагородив російських боксерів і відзначився безглуздими звинуваченнями. Глава Кремля звинуватив МОК у корупції.