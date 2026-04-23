Сир Molendam за 15 гривень та масло "Яготинське" зі знижкою: АТБ оновив молочний відділ
Зекономити на цих товарах можна 115 грн
Мережа супермаркетів "АТБ" оновила ціни на популярні продукти. Цього разу під акційні цінники потрапив широкий асортимент молочної продукції: від твердих та напівтвердих сирів до популярного вершкового масла та глазурованих сирків.
"Телеграф" проаналізував нові пропозиції. Ми підготували для вас повний перелік товарів.
Скільки в "АТБ" коштують плавлені сирки
Найбільшу знижку отримала лінійка плавлених сирів Molendam (70 г). Тепер будь-який смак із серії коштує 15,90 грн, тоді як стара ціна становила 26,50 грн:
- Сир плавлений Molendam Julienne 40%;
- Сир плавлений Molendam Hollander 40%;
- Сир плавлений Molendam Vershkoviy 40%.
Сири по акції — за скільки можна купити
Сири торгової марки Serenada стали доступнішими майже на третину. Ціни на напівтверді сири розподілилися наступним чином:
- Сир Radamer (200 г): нова ціна 81,50 грн (було 116,90 грн).
- Сир Gouda (200 г): нова ціна 81,50 грн (було 116,90 грн).
- Сир Салямі з томатом та базиліком (пластини, 135 г): нова ціна 67,90 грн (було 97,90 грн).
- Сир Radamer (пластини, 150 г): нова ціна 67,90 грн (було 97,90 грн).
- Сир Салямі (пластини, 135 г): нова ціна 63,90 грн (було 91,90 грн).
Тверді сири "Своя Лінія"
Власна марка "АТБ" пропонує єдину акційну ціну на фасовані тверді сири вагою 160 г. Будь-яка позиція тепер коштує 59,90 грн замість 85,90 грн (економія 30%):
- Сир Вершковий 30%;
- Сир Голландський 30%;
- Сир Гауда 30%;
- Сир зі смаком пряженого молока 30%.
Масло та солодкі сирки
Знижки торкнулися і щоденних продуктів, без яких важко уявити сніданок:
- Масло "Яготинське" солодковершкове екстра 82,5% (180 г): вартість знизилася на 30% і становить 87,90 грн (стара ціна — 125,90 грн).
- Сирки глазуровані "Ферма" (36 г, 23% жирності): ціна впала на 33%. Тепер сирки зі смаком ванілі, згущеного молока або вишні-черешні коштують лише 11,90 грн (замість 17,80 грн).
Такі акційні пропозиції дозволяють суттєво зекономити на продуктовому кошику, особливо при купівлі товарів тривалого зберігання.
