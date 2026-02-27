У 2026 році українці можуть легально носити дрова з лісу: що для цього потрібно
Дерева з лісу можна брати без дозволу лише в окремих випадках, наприклад під час аварій або надзвичайних ситуацій
У 2026 році українці можуть заготовляти дрова з лісу для опалення власних осель, але лише за чітко визначеними правилами.
Самовільна вирубка дерев або навіть збір сухостою без дозволу — це порушення закону, повідомляють у "Новини.LIVE".
Чи можна брати дрова в лісі самостійно?
Так, але лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка. Закон передбачає, що будь-яке використання лісових ресурсів потребує оформлення офіційного документа.
Лісорубний квиток: що це
Це офіційний дозвіл на використання лісових ресурсів, який визначає:
- строки виконання робіт;
- скільки деревини можна заготовити;
- правила очищення території після вирубки;
- облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.
Без квитка проводити вирубку заборонено.
Як отримати дозвіл у 2026 році
Щоб оформити лісорубний квиток, потрібно:
- Звернутися до місцевого лісгоспу;
- Подати заяву та документи, зокрема план робіт і матеріали щодо ділянки.
Уповноважені органи видають квиток після розгляду заявки.
Винятки для аварійних ситуацій
У термінових випадках, наприклад, якщо потрібно прибрати небезпечні дерева біля електромереж, доріг чи інших об’єктів, а також під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи пожеж, лісорубний квиток можна оформити протягом місяця після початку робіт.
Документи потрібні також при купівлі дров
Якщо деревину купують у державних лісгоспах або офіційних продавців, потрібно зберігати документи, що підтверджують легальність покупки:
- товарно-транспортний документ;
- накладная.
