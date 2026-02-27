У 2026 році українці можуть легально носити дрова з лісу: що для цього потрібно

Дерева з лісу можна брати без дозволу лише в окремих випадках, наприклад під час аварій або надзвичайних ситуацій

У 2026 році українці можуть заготовляти дрова з лісу для опалення власних осель, але лише за чітко визначеними правилами.

Самовільна вирубка дерев або навіть збір сухостою без дозволу — це порушення закону, повідомляють у "Новини.LIVE".

Чи можна брати дрова в лісі самостійно?

Так, але лише за наявності спеціального дозволу — лісорубного квитка. Закон передбачає, що будь-яке використання лісових ресурсів потребує оформлення офіційного документа.

Лісорубний квиток: що це

Це офіційний дозвіл на використання лісових ресурсів, який визначає:

строки виконання робіт;

скільки деревини можна заготовити;

правила очищення території після вирубки;

облік плати, нарахованої за використання лісових ресурсів.

Без квитка проводити вирубку заборонено.

Дрова в лісі. Фото: OLX

Як отримати дозвіл у 2026 році

Щоб оформити лісорубний квиток, потрібно:

Звернутися до місцевого лісгоспу; Подати заяву та документи, зокрема план робіт і матеріали щодо ділянки.

Уповноважені органи видають квиток після розгляду заявки.

Винятки для аварійних ситуацій

У термінових випадках, наприклад, якщо потрібно прибрати небезпечні дерева біля електромереж, доріг чи інших об’єктів, а також під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій чи пожеж, лісорубний квиток можна оформити протягом місяця після початку робіт.

Документи потрібні також при купівлі дров

Якщо деревину купують у державних лісгоспах або офіційних продавців, потрібно зберігати документи, що підтверджують легальність покупки:

товарно-транспортний документ;

накладная.

