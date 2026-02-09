У жодному разі не лінуйтеся 9 лютого: суворі заборони цього дня

В цей день важливо не губитися у власних звичках

В цей понеділок, 9 лютого, православні християни та греко-католики вшановують пам'ять великомученика Теодора Стратилата. До переходу на новоюліанський церковний календар, ця подія відзначалася 20 лютого.

Святий мученик Никифор жив у Антіохії Сирійській — великому місті Римської імперії. Унього була дуже тісна дружба з пресвітером, на ім’я Саприкій — їх навіть називали братами. Та одного разу між ними виник конфлікт, причина якого невідома. Никифор усвідомив свою провину і багато разів намагався примиритися, але Саприкій відмовлявся прийняти прохання про прощення.

Пізніше імператори Валеріан і Галлієн розпочали переслідування християн, і Саприкія схопили й привели на суд. Незважаючи на те, що пресвітер спочатку стояв за віру, під тиском катів він зрікся Христа. Никифор же, побачивши це, власноруч запропонував замінити друга й прийняти мученицьку смерть. Його обезголовили на місці.

Традиції та прикмети 9 лютого

Православні віряни в цей день традиційно відвідують богослужіння, де згадують і молитовно шанують Никифора як того, хто віддав життя за віру і любов до Бога.

запітніли вікна 9 лютого — передвісник потепління;

хмари пливуть поти вітру — чекайте на снігопад або хуртовину;

різке потепління 9 лютого після морозу — лютий буде м'яким.

Запітніле вікно. Фото: згенеровано ШІ, Телеграф

Що не можна робити 9 лютого

починати нові справи чи будувати далекі плани — цей день слід присвятити роздумам;

лінуватися — той, хто відмовляється працювати чи господарювати 9 лютого, не матиме удачі цілий рік;

виносити сміття після заходу сонця — так можна "винести" добробут із дому.

Раніше "Телеграф" розповідав, коли починається Великий піст 2026. Дізнайтеся, скільки він триватиме і головні заборони цього періоду.