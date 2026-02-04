"Що робив Суркіс на воротах?" Уболівальники жорстко пройшлися по "Динамо" після розгромної поразки

Київський клуб пропустив 6 голів у єврокубку

У середу, 4 лютого, "Динамо" U-19 провело матч 1/16 фіналу Юнацької ліги УЄФА сезону 2025/26. Суперником Біло-Синіх була мадридська команда "Атлетіко".

Що потрібно знати

Юнаки "Динамо" розгромно програли "Атлетіко"

Ворота київській команди захищав син Григорія Суркіса

Вболівальники розкритикували Біло-синіх

Зустріч, що проходила в Анталії (Туреччина) на Mardan Stadium, завершилася з рахунком 2:6 на користь "Атлетіко". Про це повідомляє "Телеграф".

Два голи за киян оформив 18-річний лівий вінгер Богдан Редушко. У мережі похвалили гравця атаки, а ось головним антигероєм зустрічі став кіпер Біло-синіх В’ячеслав Суркіс, син Григорія Суркіса. Користувачі розкритикували кіпера, зазначивши, що після відходу Ігоря Костюка до основної команди, "Динамо" U-19 розучилося оборонятися.

Таким чином, євросезон для "Динамо" завершено. Ще минулого року основна команда киян провалила основний етап Ліги конференцій, посівши 27 місце на етапі ліги. Від України в єврокубках залишився лише донецький "Шахтар", який зумів вийти у 1/8 фіналу ЛК.