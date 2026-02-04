Частина українців порушує закони щодня, навіть не знаючи про це: усе через собак

Цих правил потрібно дотримуватись

В Україні власники собак зобов’язані дотримуватися певних правил утримання та вигулу тварин. Порушення може обернутися не лише штрафами, а й серйозними наслідками для самого господаря.

Юристка Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Каріна Гринчик розповіла РБК-Україна, як закон регулює поводження з собаками. Він покликаний захищати людей, тварин та підтримувати чистоту у містах і селах.

За порушення яких правил можна отримати великий штраф, сісти в тюрму або втратити тварину

Згідно зі статтею 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення, власників собак можуть оштрафувати за порушення правил утримання:

незаконне утримання тварини у заборонених місцях, відсутність реєстрації, присутність собаки в заборонених місцях, вигул без повідка чи намордника, недотримання заходів під час транспортування або неприбрані після собаки екскременти.

Розмір штрафу залежить від серйозності порушення. За перше порушення платять від 170 до 340 гривень, повторне порушення або шкода здоров’ю чи майну — від 340 до 510 гривень. Якщо собака завдала тілесних ушкоджень людині, штраф становить 1700–3400 гривень, а тварину можуть конфіскувати.

Окрім цього, власник несе цивільну відповідальність. Він повинен компенсувати повну вартість зіпсованого майна, лікування травм та моральної шкоди потерпілому. Підставою є стаття 12 Закону України "Про захист тварин від жорстокого поводження" та відповідні норми Цивільного кодексу.

У разі тяжких тілесних ушкоджень або смерті людини, власника можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Можливі покарання — громадські роботи, виправні роботи до 2 років або обмеження волі до 2 років.

За порушення правил можна втратити тварину та отримати великий штраф. Фото: Телеграф

Утримання собак

Закон також встановлює обмеження на утримання собак. Не можна тримати тварин особам, які протягом року були оштрафовані за жорстоке поводження або мають судимість за знущання над тваринами протягом 10 років. Заборонено негуманно дресирувати собак, дарувати їх у конкурсах, використовувати в рекламі без дозволу, жебракувати з тваринами, бити, труїти, прив’язувати до автомобілів, організовувати бої.

За жорстоке поводження передбачені штрафи та кримінальна відповідальність. Адміністративні штрафи — від 3400 до 5100 гривень, повторне порушення або шкода кільком тваринам — 5100–8500 гривень або адмінарешт до 15 діб. Кримінальна відповідальність — позбавлення волі від 1 до 8 років залежно від тяжкості та умов вчинення злочину.

Вигул без повідка або намордника може коштувати дорого. Фото: Телеграф

Як правильно вигулювати собаку

Правила вигулу собак прості: тварина повинна бути під наглядом, треба прибирати за нею та забезпечувати безпеку оточуючих. Породи з переліку небезпечних повинні вигулюватися на короткому повідку і в наморднику. Перевезення собак у транспорті допускається лише в наморднику або контейнері.

Юристка наголошує: власник відповідає не тільки за догляд за твариною, а й за безпеку людей. Незнання закону не звільняє від відповідальності, тому важливо дотримуватися правил утримання, вигулу та поводження з собаками.

